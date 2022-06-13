Міна, на якій в Одеській області підірвався чоловік, була російською, – поліція

Російські військові замінували Чорне море, що, на жаль, вже призвело до трагічних наслідків. Міна, на який підірвався чоловік в Одеській області, виявилася російською.

Упродовж тижня на узбережжя виносило ще декілька російських мін

Речниця Патрульної поліції Одеси Алла Марченко повідомила, що міна, на якій на одному з пляжів Грибівки Одеської області підірвався чоловік, була російською.

До речі Троє людей підірвалися на ворожій міні на пляжі Лазурного, що на Херсонщині

За словами речниці поліції, це одна з тих мін, що розставили в Чорному морі російські кораблі. За її словами, упродовж тижня на узбережжя виносило ще декілька російських мін.

Що відомо про трагічний випадок на Одещині

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук 11 червня повідомив, що в селі Грибівці чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.

Згодом стало відомо, що трагедія сталася з родиною внутрішніх переселенців з Донецької області. Також трагічний момент потрапив на відео. Ще одному чоловіку дивом вдалося вижити.

Російські міни в Чорному морі

Росія цілеспрямовано замінувала Чорне море та розмістила свій флот, щоб Україна не могла здійснювати експорт зерна та інших товарів.

У березні Туреччина та Румунія виявляли російські міни, які дрейфували у Чорному морі.

Точна кількість російських вибухонебезпечних предметів у Чорному морі наразі невідома. Та експерти вважають, що російських мін у морі може бути до 600.

В оперативному командуванні "Південь" 11 червня інформували, що на Одещині здетонувала російська морська міна. Вона вибухнула за 20 метрів від узбережжя. Повідомлялося, що ворожа морська міна зірвалася з якоря.

Українські військові постійно працюють над пошуком російських мін. Поблизу Одещини ЗСУ ліквідували небезпечну російську міну.

Зауважимо, що українські військові замінували усе узбережжя Чорного моря на випадок висадки російського десанту.

Морські міни на узбережжя викидає надто часто, тому гуляти пляжами заборонено. Попри це люди порушують заборону та наражають себе на серйозну небезпеку.

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