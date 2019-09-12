Мінфін позичив понад 300 мільярдів гривень з початку року

За перші 8 місяців 2019 року уряд України запозичив 318,8 мільярда гривень переважно шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

За даними на сайті Міністерства фінансів України зазначається, що платежі за державним боргом загалом склали 262,7 мільярда гривень. Відтак уряд напозичав нових боргів на 56 мільярдів гривень більше, ніж погасив старих.

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Також у відомстві зазначили, що Мінфін продовжив знижувати вартість запозичень по всіх інструментах на внутрішньому ринку.

Зазначається, що потреба запозичення грошей виникла через невиконання державою плану з доходів бюджету, передбаченого в законі про держбюджет на 2019 рік.

Водночас протягом останніх тижнів Мінфін продовжує скорочувати обсяги випуску облігацій, запроваджуючи обмеження на продаж короткострокових облігацій. Так, на початку серпня Мінфін продав облігацій на 2,66 мільярда гривень, хоча у липні під час аукціону залучив 17,2 мільярда гривень.

17 липня Мінфін продав облігацій на рекордну суму — 33,3 мільярда гривень. Зокрема, уряд залучив 1 мільярд доларів від продажу боргових облігацій.

Загалом обсяг інвестицій іноземців у державний борг України зріс у 8 разів.

Також нерезиденти рекордно наростили обсяги інвестування в державні облігації України. Крім цього, іноземні інвестори активно скуповують гривні та єгипетські фунти, а також цінні папери, номіновані у цих валютах.

Зазначимо, що зі зростанням обсягів купівлі державних облігацій іноземцями часто пов’язують значні ризики для стабільності курсу гривні. Так, купуючи державні облігації, інвестори сприяють зміцненню гривні, однак коли термін дії цих облігацій завершується, то іноземні інвестори забирають номінал облігацій та відсотки за ними, обмінюючи ці кошти на іноземну валюту. Це несе загрозу стабільності гривні та призводить до зростання курсу валют.

Варто зазначити, що 11 червня Міністерство фінансів України вперше випустило державні облігації терміном на 6 років.

Що таке державна облігація?Цінний папір, що випускаються країною з метою покриття дефіциту бюджету виключно на підставі закону про бюджет на відповідний рік. Емісія державних облігацій здійснюється згідно з Умовами розміщення та погашення, що встановлюються відповідним законом про бюджет.



Державні облігації України можуть бути іменними або на пред'явника. Обіг облігацій в Україні здійснюється винятково в електронному вигляді.