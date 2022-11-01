Міністерка оборони Чехії передала Резнікову "подарунок для Путіна"

Іноземні партнери продовжують підтримувати Україну у війні, яку розпочала Росія. Зокрема міністерка оборони Чехії приїхала в Україну та зустрілася з Олексієм Резніковим, щоб обговорити ситуацію на фронті та нові поставки зброї.

Зауважимо, що чеська міністерка оборони Яна Чернохова "потролила" Путіна. Вона привезла з собою в Україну "дарунок" для диктатора і передала його українському міністру оборони.

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Який "подарунок" Яна Чернохова підготувала Путіну

31 жовтня у своєму Twitter міністерка оборони Чехії поділилася світлинами з зустрічі з Олексієм Резніковим. Яна Чернохова зазначила, що привезла з собою особливу річ – "дарунок для Путіна".



"Подарунок для Путіна" від міністерки оборони Чехії / Фото Яни Чернохової

Міністерка передала його на зберігання Олексію Резнікову та висловила свою чітку і беззаперечну підтримку Україні. Нагадаємо, що "подарунком" виявилася та сама футболка з красномовним написом, яку Яна Чернохова одягала у день народження російського диктатора 7 жовтня.



Подарунок для чеської міністерки від Олексія Резнікова / Фото Яни Чернохової

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Про що домовлялися міністри оборони Чехії та України

На зустрічі Яна Чернохова та Олексій Резніков говорили про ситуацію на фронті. Крім того, домовилися про постачання зброї для України та поспілкувалися про розширення проєктів у сфері ППО.

Зустріч міністрів оборони Чехії та України / Фото Олексій Резніков

Про це розповів міністр оборони України. Яна Чернохова ж зазначила, що Чехія долучиться до повоєнної відбудови України.

Міністерка оборони Чехії висловила свою підтримку Україні / Фото Яни Чернохової

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Підтримка від Чехії: актуальні новини

Нещодавно Чехія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Яна Чернохова пояснила, що не може поки розповісти, яке озброєння вдасться передати Україні у новому пакеті, однак наголосила, що Чехія регулярно підтримує українців не лише словом, але й ділом.

Варто зазначити, що Чехія – перша країна, де прості громадяни зібрали самотужки кошти й купили для ЗСУ модернізований танк. Активістам вдалося зібрати 1,3 мільйона доларів за один місяць.

Цікаво, що вночі 27 жовтня у Празі на будівлі Міністерства внутрішніх справ розмістили вельми ексцентричну артінсталяцію. На ній зображений Путін, який лежить у трупному мішку, а між ним майорять прапори Чехії та України.

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