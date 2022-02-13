Міністр оборони Британії скасував відпустку через ситуацію біля кордонів України

Бен Воллес достроково повертається з відпустки. Міністр оборони Великої Британії пояснив, що ухвалив таке рішення через кризу навколо кордонів України.

Міністр наполовину скоротив вихідні з родиною. Про це повідомило джерело у Міноборони Великої Британії.

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Міністр оборони Британії скоротив вихідні з родиною

Джерело у Міністерстві повідомило: "У міру того, як ситуація погіршується, держсекретар скоротив заплановані довгі вихідні зі своїми дітьми наполовину".

Сам міністр підтвердив у твітері, що скасував довгі вихідні з родиною.

Повернувшись із Москви рано-вранці в суботу, і через те, що ми стурбовані погіршенням ситуації навколо України, я скасував заплановані довгі вихідні за кордоном зі своєю родиною та повертаюся до роботи,

– написав Бен Воллес.

Видання повідомило, що це протилежне рішення, ніж ухвалив під час захоплення Афганістану талібами тодішній очільник МЗС Британії Домінік Рааб. Мовиться про те, що він залишився на сімейній прогулянці на Криті. Ймовірно, це "пізніше призвело до звільнення Рааба з посади".

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Велика Британія ще у січні літаком доправила в Україну легку протитанкову зброю. Бен Воллес тоді пояснював, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

Згодом стало відомо, що Велика Британія, Польща та Україна планують утворити союз.

До речі, прем'єр-міністр Великої Британії відвідав Україну. Борис Джонсон заявив, що Лондон вже підготував санкції на випадок вторгнення Росії в Україну. У випадку нового нападу їх активують автоматично.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!