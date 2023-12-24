Міністр оборони Італії закликав до перемовин про припинення війни в Україні
Джерело:ANSA
Днями почали багато говорити про необхідність переговорів про закінчення війни в Україні. Свою думку висловив також і міністр оборони Італії.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час свого візиту до італійських військ, які дислокуються в Польщі, заявив, що потрібно шукати політичне рішення припинення війни Росії проти нашої держави. Він відзначив, що це має відбуватися паралельно з військовою допомогою.
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Потрібно відкриття дипломатичного фронту
Він наголосив, що війна триває вже майже два роки, тож доцільно почати пошук політичного рішення.
Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку – може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів,
– вважає міністр оборони Італії.
Крозетто вважає, що те, чого не вдалося зробити за допомогою зброї, потрібно робити в інших спосіб.
Переговори між Україною та Росією
- Владімір Путін може використовувати так звані "сигнали" про буцімто готовність завершити війну в Україні з певною метою. Зокрема, мовиться про бажання Росії перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
- Вони переконані, що західні офіційні особи з вересня 2023 року вловлюють нові "сигнали" через зворотні канали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню, яке заморозить поточні лінії фронту, проте зазначили, що вони попередили – зворотні канали можуть не відображати "справжню готовність" до переговорів.
- Іноземні журналісти зазначають, що публічна риторика Путіна, який нещодавно підтвердив максималістські цілі Росії, рівносильні повній капітуляції України та Заходу, суперечить приватному бажанню Путіна "проголосити перемогу та рухатися далі". Подібні спроби Кремля ввести в оману західних політиків мають змусити їх чинили тиск на Україну для початку переговорів з Росією взимку 2022 – 2023 років, фактично переорієнтувавши увагу Заходу на гіпотетичні переговори, а не на те, щоб Україна мала достатньо засобів перед весняно-літнім контрнаступом.