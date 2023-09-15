"І не лишилось жодного": ще один китайський міністр вже два тижні не з'являється на публіці

Після історії зі зникненням міністра закордонних справ Китаю, стало відомо про ще одного зниклого посадовця — Лі Шанфу. Він обіймав посаду міністра оборони Піднебесної.

Ще у серпні цього року китайський міністр їздив з візитом до Росії. Однак після 29 серпня його ніхто більше не бачив, а заплановані візити Лі Шанфу скасовують.

Дивіться також Нічний бронепотяг під пильним оком Китаю: що Путіну пообіцяв Кім Чен Ин

Лі Шанфу таємно відсторонили

Вже понад два тижні міністр оборони Китаю Лі Шанфу не з'являється на публіці. Востаннє він виступав із програмною промовою на безпековому форумі за участю африканських країн 29 серпня. Нещодавно в'єтнамські чиновники заявили, що той скасовував зустріч нібито через "стан здоров'я".

Уряд США вважає, що Лі Шанфу наразі перебуває під слідством. Причиною цього називають заворушення еліти військового і зовнішньополітичного відомств. Троє американських чиновників і двоє осіб, що володіють даними розвідки повідомляють, що посадовця відсторонили від виконання обов'язків.

Офіційно Білий дім не коментує зникнення міністра. Так само посольство Китаю в США відмовилося дати будь-яку реакцію щодо Лі Шанфу. Важливо, що два місяці тому Сі Цзіньпін також відсторонив двох вищих генералів Ракетних військ, які контролюють арсенал ракет дальнього радіусу дії і ядерної зброї. У липні ж також замінили міністра закордонних справ.

Посол США в Японії Рам Емануель зазначив, що історія зі зникненнями в уряді Китаю нагадує роман Агати Крісті "І не лишилось жодного".

Спочатку зникає міністр закордонних справ Цінь Ган, потім командувачі ракетних військ, а тепер міністр оборони Лі Шанфу не з'являється на публіці вже два тижні,

– зазначив він в соцмережі Х.

Колишній експерт ЦРУ Денніс Уайлдер, розповів, що департамент озброєння, який раніше називався департаментом загального озброєння славився довгою історією масштабного рівня корупції. Розслідування щодо посадовців може слугувати доказом, що система перевірки посадовців є недосконалою. Корупція є частиною системи, попри всі старання Сі Цзіньпіна.

Зникнення очільника МЗС Китаю