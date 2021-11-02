Таран подав до Ради заяву про відставку
2 листопада 2021 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:Тарас Мельничук у телеграмі
Андрій Таран написав заяву про відставку з посади очільника Міністерства оборони України. Він вже встиг подати документ до Верховної Ради.
Про це повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
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Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради,
– написав "слуга народу".
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