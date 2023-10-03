Очільника МЗС Швеції "розвернули" на кордоні з Україною, бо той забув паспорт, – ЗМІ

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом планував прибути на зустріч Ради міністрів ЄС у Києві, однак не зміг в'їхати до України. За даними ЗМІ, посадовець забув паспорт.

Про інцидент з паспортом міністра повідомило шведське видання із посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

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Міністра не пустили на польсько-українському кордоні

Джерела видання заявили, що Більстрьом забув свій паспорт у Швеції. Мовляв, через це його не пустили до країни на польсько-українському кордоні.

Тому міністру буржуазних "поміркованих" довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва,

– заявили автори матеріалу.

Також на засіданні не було очільника МЗС Угорщини Сійярто – він відмовився від участі. Крім цього, через інфікування COVID-19 не зміг приїхати дипломат Латвії Криш'яніс Каріньш.

У Києві відбулась історична зустріч