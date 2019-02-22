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      Міністр екології заявив, що Львів докладає великих зусиль для вирішення сміттєвої проблеми

      25 Читать новость на русском
      Остап Семерак
      Остап Семерак / фото ЛМР

      На думку Семерака, активісти, які опонують місцевій владі, йдуть хибним шляхом.

      Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак вважає, що Львів докладає надзусиль для вирішення сміттєвої проблеми, а активісти, які опонують місцевій владі, йдуть хибним шляхом. Це Семерак сказав 22 лютого під час зустрічі з студентами в УКУ.

      "Сьогодні Львів, Львівська міська та обласна рада докладають надзусилля для вирішення проблеми твердих побутових відходів. Місцева влада не йде гладким шляхом по цій дорозі. Праця, пошук формул та комунікація зацікавлених сторін гарантуватиме швидке та якісне виконання цих завдань, які будуть не дорогими та безпечними для навколишнього середовища. У Львові ведуться дискусії щодо цього питання, зокрема, це було на громадських слуханнях. Я ж вважаю, що деякі активісти пішли хибним шляхом опонування моделі, яку обрала Львівська міська рада", – заявив Остап Семерак.

      Нагадаємо, що цьогоріч Львів має намір розпочати будівництво сміттєпереробного заводу. Наразі Міністерство екології розробляє звіт про оцінку впливу на довкілля ОВД) майбутнього заводу.

      У січні під час громадських слухань, які провели у рамках розробки ОВД, деякі активісти виступили проти цього будівництва. Згодом голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся з ними та заявив про "неприпустимість" будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, а також розкритикував обрану містом технологію переробки сміття. Потім очільник ОДА заявив, що його неправильно зрозуміли.

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      Теги: Новини політики Сміттєва блокада Львова Новини Львова Міністерство екології
      Джерело: 24 Канал
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