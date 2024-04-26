Міністра агрополітики Сольського взяли під варту

ВАКС обрав запобіжний захід міністру аграрної політики Миколі Сольському. Його триматимуть під вартою в СІЗО з можливістю вийти під заставу.

Вищий антикорупційний суд залишив Сольського під вартою до 24 червня, повідомляє 24 Канал.

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За міністра можуть внести заставу

За міністра Сольського можна внести заставу в розмірі 75 мільйонів гривень. Хоч сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою з можливістю внесення застави у трохи більш як 200 мільйонів. Зокрема прокурори висловили занепокоєння тим, що Сольський як батько трьох неповнолітніх дітей і як високопосадовець, який має закордонні відрядження, може вільно покинути Україну та уникнути покарання.

Натомість адвокат Назар Кульчицький назвав ці ризики необґрунтованими. Мовляв, міністр регулярно здійснює закордонні поїздки та завжди повертається. За його словами, був лиш один випадок, коли він покинув кордон не для відрядження, і це було для лікування.

Також сторона захисту заявила, що названа сума є непідйомною для Сольського. Мовляв, його дані про доходи, які назвала прокурорка Анастасія Андронова, не відповідають дійсності.

Якщо Сольський вийде під заставу, на нього покладуть ряд процесуальних обов’язків. У такому разі міністр повинен:

прибувати до суду за кожним викликом,

не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді,

не спілкуватися зі свідками,

здати документи для виїзду за кордон.

Що передувало