Міністри – на вихід: Разумков не виключає відставок вже на найближчому пленарному тижні

Голова Верховної Ради не виключає, що уряд може розпрощатись з деякими міністрами вже протягом найближчого пленарного тижня. Проте Дмитро Разумков зауважив, що у парламент поки жодних відповідних заяв не надходило.

Про це спікер повідомив під час брифінгу. Якщо такі заяви надійдуть, то Разумков пообіцяв, що їх розглянуть позачергово.

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Жодних заяв поки не надходило, – Разумков

Прем'єр-міністр нічого не подавав, власних заяв міністри не писали. Але все може бути. Якщо зайдуть на першому тижні, отримаємо на першому тижні,

– зазначив Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що є кілька міністерств, робота яких викликає багато запитань та дискусій.

Можлива відставка одразу 3 – 5 міністрів, – ЗМІ

Наступний пленарний тиждень Верховної Ради відбудеться 7 – 10 вересня. До роботи нардепи повернуться після канікул, проте вони збирались на позачергові засідання – зокрема, у День Незалежності

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали, що під загрозою відставки одразу 3 – 5 міністрів.

Хто може втратити свої посади:

Андрій Таран – міністр оборони;

Олег Уруський – віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості;

Марина Лазебної – міністерка соцполітики.

Денис Малюська – міністр юстиції;

Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики.

Тим часом Це маніпуляції, – Гетманцев відреагував на чутки про відставки в уряді

Зеленський теж припускав, що в уряді будуть зміни

Нещодавно про те, що в уряді можуть відбутись зміни припускав в інтерв'ю і президент Володимир Зеленський. Конкретних прізвищ глава держави не називав. Проте він сказав, що проблема багатьох урядовців в тому, що вони "починають багато говорити, коли нема чого показувати".