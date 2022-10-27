Мінна небезпека на Харківщині: загинули сапери та цивільні, є поранені
На Харківщині продовжуються обстріли прикордонних та прифронтових територій. Водночас у багатьох районах області постійною є мінна небезпека.
За попередні дні на Харківщині зафіксували низку випадків поранень від вибуху мін. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
Зверніть увагу До сотні одиниць за день: як українські воїни розміновують звільнену Харківщину
Небезпечні "заробітки"
Журналістка розповіла, що за добу на Харківщині через вибух міни поранення отримала одна цивільна людина.
Це 62-річний чоловік, який підірвався в Ізюмському районі. Він в лікарні з досить важкими травмами. Напередодні в північній частині Харківської області неподалік Козачої Лопані підірвалася пенсіонерка, яка випасала кіз,
– зазначила Черненко.
За її словами, мінна небезпека в області постійна – ще є багато неперевірених територій.
"Буквально нещодавно у нас підірвалася чергова бригада саперів з Луганщини. Там є один загиблий і ще 8 саперів поранені – їм допомагають лікарі", – додала кореспондентка.
Як Харківщина готується до зими: дивіться відео
На її думку, мінна небезпека є дуже нагальною й актуальною темою особливо у сільських районах області.
"На жаль, люди вимушені йти по гриби, щоб хоч трохи заробити гроші, тому що місць для роботи в селах і смт не так багато лишилося. Це єдиний спосіб заробітку, але він дуже небезпечний", – пояснила журналістка.
Читайте також У Харкові з'явилося величезне кладовище боєприпасів, якими Росія бомбила місто: моторошні фото
Ситуація з обстрілами
Кореспондентка зазначила, що за цю добу в Харківській області не було поранених через обстріли.
"Хоча обстрілів Харкова не було, але прикордоння і лінію фронту росіяни потужно обстрілювали з різного типу озброєння. Під вогнем були мінімум 6 населених пунктів за даними Генштабу", – резюмувала Черненко.
Вас також може зацікавити – які наслідки обстрілів Харківщини: дивіться відео
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Українські захисники успішно виганяють росіян з окупованих земель, однак ті під час відступу залишають багато замінованих територій. Так, 26 жовтня на деокупованій території Харківщини службовий автомобіль підірвався на міні.
- Російські загарбники дуже підло заміновували українські території – ховали під одним вибуховим пристроєм ще кілька. Окупанти використовували протипіхотні міни ОЗМ-72, а також ТМ-62.
- Також нещодавно у Харкові з'явилося "кладовище боєприпасів", якими ворог тероризував місто.