Мінна небезпека на Харківщині: загинули сапери та цивільні, є поранені

На Харківщині продовжуються обстріли прикордонних та прифронтових територій. Водночас у багатьох районах області постійною є мінна небезпека.

За попередні дні на Харківщині зафіксували низку випадків поранень від вибуху мін. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Зверніть увагу До сотні одиниць за день: як українські воїни розміновують звільнену Харківщину

Небезпечні "заробітки"

Журналістка розповіла, що за добу на Харківщині через вибух міни поранення отримала одна цивільна людина.

Це 62-річний чоловік, який підірвався в Ізюмському районі. Він в лікарні з досить важкими травмами. Напередодні в північній частині Харківської області неподалік Козачої Лопані підірвалася пенсіонерка, яка випасала кіз,

– зазначила Черненко.

За її словами, мінна небезпека в області постійна – ще є багато неперевірених територій.

"Буквально нещодавно у нас підірвалася чергова бригада саперів з Луганщини. Там є один загиблий і ще 8 саперів поранені – їм допомагають лікарі", – додала кореспондентка.

Як Харківщина готується до зими: дивіться відео

На її думку, мінна небезпека є дуже нагальною й актуальною темою особливо у сільських районах області.

"На жаль, люди вимушені йти по гриби, щоб хоч трохи заробити гроші, тому що місць для роботи в селах і смт не так багато лишилося. Це єдиний спосіб заробітку, але він дуже небезпечний", – пояснила журналістка.

Читайте також У Харкові з'явилося величезне кладовище боєприпасів, якими Росія бомбила місто: моторошні фото

Ситуація з обстрілами

Кореспондентка зазначила, що за цю добу в Харківській області не було поранених через обстріли.

"Хоча обстрілів Харкова не було, але прикордоння і лінію фронту росіяни потужно обстрілювали з різного типу озброєння. Під вогнем були мінімум 6 населених пунктів за даними Генштабу", – резюмувала Черненко.

Вас також може зацікавити – які наслідки обстрілів Харківщини: дивіться відео

Ситуація на Харківщині: останні новини