Міноборони Британії показало карту з напрямками можливого вторгнення Росії в Україну
Джерело:Міноборони Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало карту, яка демонструє напрямки можливого вторгнення Росії в Україну. Однак додало, що у Москви все ще є можливість для деескалації.
У британському відомстві наголосили, що Росія зберігає значну військову присутність і може здійснити вторгнення без попередження.
Читайте також Росія може вдатися до операції на Донбасі "під чужим прапором" і ми про це попереджали, – Трасс
Карта можливого вторгнення Росії
Нижче показані можливі напрямки вторгнення президента Путіна. Він все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир,
– йдеться у повідомленні.
Відповідно до карти, Росія може здійснити наступ із трьох основних напрямків – півночі, сходу і півдня. Вторгнення може складатися з двох етапів.
На першому етапі угруповання, розташовані в Білорусі й Брянській та Курській областях, можуть здійснити наступ на Київ, угруповання в Білгородській області – на Харків. Натомість з Ростовської області держава-агресорка може спробувати напасти на частину Луганщини, яку контролює Україна, а також на Дніпро через Маріуполь і Запоріжжя, куди долучаться сили з окупованого Криму.
На другому етапі окупаційні війська Росії у Дніпрі пробуватиме рухатися на захід у сторону Вінниці, а російські військові з Криму – вздовж Чорноморського узбережжя до Одеси.
Карта можливого вторгнення Росії / Міноборони Великої Британії
Загроза вторгнення Росії в Україну: останні новини
- Російські найманці значно активізувалися 17 лютого. За інформацією штабу ООС, станом на 16:00 вони 39 разів порушили режим припинення вогню. У результаті постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.
- Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці.
- Крім того, держава-агресорка збільшила кількість пропаганди в інформаційному просторі. У Москві намагаються знайти "привід" для нападу на Україну.
- Водночас за останні 2 днів Росія вже декілька разів заявила, що відводить свої військ від українських кордонів. Зокрема, відповідна заява пролунала і на засіданні Радбезу ООН. Москва запевняє, що перший ешелон її військових, які були у Криму, вже навіть повернувся на місце дислокації.
- Однак ні українська сторона, ні міжнародна спільнота не бачать практичного виконання цих слів. Ба більше – США повідомили, що за останні дні Росія стягнула до українського кордону ще 7 тисяч військових. Наразі там зосереджені понад 150 тисяч бійців Росії.
Зверніть увагу – заява Байдена про російську загрозу: дивіться відео
Текст допису Міноборони Великої Британії:
Росія зберігає значну військову присутність, яка може здійснити вторгнення без подальшого попередження.
Нижче показано можливу вісь вторгнення президента Путіна. Він все ще може вибрати шлях запобігання конфлікту та збереження миру.