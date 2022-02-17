Міноборони Британії показало карту з напрямками можливого вторгнення Росії в Україну

17 лютого 2022 , 19:22
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Джерело:

Міноборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало карту, яка демонструє напрямки можливого вторгнення Росії в Україну. Однак додало, що у Москви все ще є можливість для деескалації.

У британському відомстві наголосили, що Росія зберігає значну військову присутність і може здійснити вторгнення без попередження.

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Карта можливого вторгнення Росії

Нижче показані можливі напрямки вторгнення президента Путіна. Він все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир,
– йдеться у повідомленні.

Відповідно до карти, Росія може здійснити наступ із трьох основних напрямків – півночі, сходу і півдня. Вторгнення може складатися з двох етапів.

На першому етапі угруповання, розташовані в Білорусі й Брянській та Курській областях, можуть здійснити наступ на Київ, угруповання в Білгородській області – на Харків. Натомість з Ростовської області держава-агресорка може спробувати напасти на частину Луганщини, яку контролює Україна, а також на Дніпро через Маріуполь і Запоріжжя, куди долучаться сили з окупованого Криму.

На другому етапі окупаційні війська Росії у Дніпрі пробуватиме рухатися на захід у сторону Вінниці, а російські військові з Криму – вздовж Чорноморського узбережжя до Одеси.


Карта можливого вторгнення Росії / Міноборони Великої Британії 

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Текст допису Міноборони Великої Британії:

Росія зберігає значну військову присутність, яка може здійснити вторгнення без подальшого попередження.
Нижче показано можливу вісь вторгнення президента Путіна. Він все ще може вибрати шлях запобігання конфлікту та збереження миру.

Автор: Наталія Пристанська