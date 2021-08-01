Міноборони хоче створити український зенітно-ракетний комплекс: назвали причину

У День Повітряних сил ЗСУ 1 серпня у Міноброни заявили, що розглядають можливість створення вітчизняного зенітного ракетного комплексу.

Мовиться про комплекс середньої дальності. Про таке рішення заявив міністр оборони Андрій Таран.

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Міністерство заявило про бажання створити ЗРК

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що вивчають питання створення української техніки для посилення протиповітряної оборони.

Розглядається можливість створення вітчизняного зенітного ракетного комплексу середньої дальності,

– доповнив Таран.

Ба більше, за словами міністра, розглядають також можливість створення літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління на базі літака Ан-178.

Останні заяви щодо ЗРК

У березні 2021 рок в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що пріоритетом для зенітних ракетних військ є переоснащення на новий ЗРК середньої дальності до 2025 року.

У червні 2021 року генеральний конструктор та гендиректор ДП "ДККБ "Луч" Олег Коростельов, який займається проєктом, розповів, що перший дослідний зразок вітчизняного ЗРК з дальністю до 30 кілометрів можуть виготовити за кілька років.

Та зазначив, що це можливо тільки за умов стабільного держфінансування й відповідного замовлення.

Дальність поразки цих ЗРК становить від 20 до 100 кілометрів. Це комплекс функціонально пов'язаних бойових і технічних засобів, що забезпечують автономне виконання завдань. Зокрема – знищення повітряної цілі зенітними ракетами.