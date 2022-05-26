У Міноборони оцінили загрози через травневі навчання військ у Білорусі

Загроза з території Білорусі залишається. Так заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала їх військові навчання.

За її словами, Росія вже використовує територію Білорусі для ведення агресивних дій.

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"Я хочу нагадати, що згідно з нормами міжнародного права, країна, яка надає територію третій країні для здійснення агресії, – також є співучасником цього міжнародного злочину, що називається агресія. Побутовою мовою війна", – пояснила Ганна Маляр.

Навчання білоруської армії

Заступниця міністра оборони зазначила, що ми вже бачили, як Росія використала привід навчань для того, щоб здійснити справжню ескалацію і вторгнутися на територію іншої держави.

Безумовно навчання – це один зі способів підтримувати боєздатність військ. Але формально демонструвати це, як навчання,

– повідомила Ганна Маляр.

"Є загроза і використання території Білорусі, і завдання ударів з тієї території також залишається. Так само, як і залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови", – підсумувала Маляр.

Яка ситуація в Білорусі: останні новини

12 травня на Донбасі збили відставного льотчика Білорусі Миколу Маркова тоді, коли він пілотував винищувач Су-25 повітряного флоту Росії. Це трапилося над Попасною.

Українці повинні пам'ятати, що загроза з боку Білорусі нікуди не зникла. Вона лише перетрансформувалась у інші форми. У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли останні новини про ситуацію на цьому напрямку боротьби. Там тренуються білоруські війська та є загроза ракетних ударів.

Війська Білорусі будуть введені у війну Росії проти України за певних умов. Наприклад, окупанти здобудуть контроль на сході України і ще збережуть сили для подальшого наступу, то це буде одним із "аргументів шантажу" щодо білорусів, аби ті відкрито вступили у війну. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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