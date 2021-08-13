У Міноборони підтримали Беленюка після нападу расистів у Києві

На українського олімпійця та нардепа Жана Беленюка у центрі Києва напали невідомі. На інцидент вже відреагували в Міністерстві оборони.

Там висловили підтримку спортсмену. Відомство поширило допис з фейсбук-сторінки Беленюка, в якому той описує неприємну ситуацію.

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"Українець, офіцер, чемпіон", – наголосили у відповідному дописі. В ньому також наголосили, що Міністерство оборони стоїть пліч-о-пліч зі спортсменом.

Беленюк народився у Києві. Він громадянин України, як і його мати. Батько, уродженець Руанди, загинув під час військового перевороту на батьківщині, коли Жану було 4.

Зазначимо, що напередодні спортсмен повернувся в Україну з Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Він став єдиним з представників нашої збірної, хто зміг вибороти там золоту медаль.

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