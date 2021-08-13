У Міноборони підтримали Беленюка після нападу расистів у Києві
13 серпня 2021 , 20:57Читать новость на русском
Джерело:фейсбук-сторінка Міноборони
На українського олімпійця та нардепа Жана Беленюка у центрі Києва напали невідомі. На інцидент вже відреагували в Міністерстві оборони.
Там висловили підтримку спортсмену. Відомство поширило допис з фейсбук-сторінки Беленюка, в якому той описує неприємну ситуацію.
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"Українець, офіцер, чемпіон", – наголосили у відповідному дописі. В ньому також наголосили, що Міністерство оборони стоїть пліч-о-пліч зі спортсменом.Зверніть увагу! Беленюк народився у Києві. Він громадянин України, як і його мати. Батько, уродженець Руанди, загинув під час військового перевороту на батьківщині, коли Жану було 4.
Зазначимо, що напередодні спортсмен повернувся в Україну з Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Він став єдиним з представників нашої збірної, хто зміг вибороти там золоту медаль.
На Беленюка напали расисти: що відомо
- Інцидент трапився 13 серпня у Печерському районі Києва. Невідомі молодики намагалися розпалити конфлікт, вигукуючи расистські фрази у бік спортсмена.
- Вони намагалися спровокувати його фразами "чорна мавпа щось знає про патріотизм?" та "вали до Африки!". До бійки, на щастя не дійшло.
- Президент Зеленський вже відреагував на те, що сталося. Він підкреслив, що Беленюк – один із найдостойніших синів України й закликав припинити прояви расизму.
- Поліцейські розслідуватимуть порушення рівноправ'я громадян. Вони встановлюють усі обставини інциденту та розшукують причетних людей.