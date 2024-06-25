У Міноборони не підтримали збільшення терміну оновлення даних для військовозобов'язаних

Міністерство оборони не підтримало законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних. Його авторами були декілька народних депутатів, а подавали вони проєкт закону на розгляд наприкінці травня.

Про зміну термінів раніше у мережі подейкували, посилаючись на документ за понеділок, 24 червня. Нібито він був підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу, втім, це виявилося фейком.

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Терміни могли б збільшити на 90 днів

Раніше в "УП" повідомили, що проєкт закону №11305, який нібито був підписаний Рустемом Умєровим, передбачав зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.

"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", – про це також писав нардеп Володимир Ар'єв, який був одним з ініціаторів законопроєкту.

Втім, пізніше "УП" спростувала цю інформацію, посилаючись на лист Умєрова.

"У Міністерстві оборони України, в межах компетенції, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, додатково опрацьовано проєкт Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних", реєстраційний № 11305 від 29.05.2024, поданий народним депутатом України Ар’євим В.І. та іншими народними депутатами України, який не підтримується", – зазначається у документів.

Додамо, що військовозобов'язані повинні оновити свої дані в ТЦК до 18 липня. При порушенні термінів військовозобов'язані можуть відчути на собі штрафні санкції.

У Міноборони не підтримали збільшення термінів оновлення даних / Фото "УП"