Міноборони підтвердило удар по комплексах С-300/400 у Росії

У Міністерстві оборони України підтвердили удар по ракетних комплексах С-300/С-400 у Росії. Напередодні про це повідомляли ЗМІ.

Це підтвердив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Зауважимо, про це йшлося й у звіті американського Інституту вивчення війни, фахівці якого стверджували про використання для цього удару зброї зі Сполучених Штатів.

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У Міноборони підтвердили удар по комплексах

Протягом тижня російські зенітні керовані ракети С-300 по Харкову масово не застосовувалися. Це можна вважати наслідком застосування західної зброї по цілях на території Росії як відповідь на терор по цивільному населенню Харківщини,

– заявив Лазуткін.

Так, Сили оборони України 1 червня здійснили вогневе ураження носіїв комплексів С-300/400. Для знищення та пошкодження російської техніки були використані артилерійські установки західних зразків.

За його словами, дозвіл від західних партнерів на застосування іноземного озброєння для знищення воєнних цілей на території Росії дуже серйозний крок уперед.

У Міністерстві оборони додали, що Збройні Сили України продемонстрували, що така операція цілком можлива.

Що цьому передувало