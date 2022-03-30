Міноборони показало репортаж зі звільненого Ірпеня очима мера з тероборони: промовисте відео
Джерело:Міністерство оборони України
Після звільнення від російських загарбників міста Ірпінь у передмісті Києва Міноборони оприлюднило відео. Мер міста розповів про ситуацію в Ірпені та звернувся до людей.
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Міський голова звільненого від російських загарбників Ірпеня Олександр Маркушин показав як місто виглядає зараз. Варто зауважити, що він не просто очолює містечко, але і є командиром підрозділу територіальної оборони.
Відомо, що зруйновано багато домівок та багатоповерхових будинків, як і 50% об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, не пережив навали російських орків й будинок мера, який належав ще його батькам та пережив Другу світову війну. Туди прилетів російський снаряд.
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Олександр Маркушин також звернувся до жителів Ірпеня, заявивши, що попри звільнення міста, не варто нехтувати власною безпекою.
Не треба у цей час повертатися у місто. Те, що ми місто звільнили й закінчуємо зачищати, тут небезпечно. Від снаряда, градів, мінометів ніщо не спасе, ніхто не спасе,
– наголосив мер Ірпеня.
Він додав, що обов'язково повідомить, коли можна буде повертатися. Додамо, що президент України Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню, що на Київщині, звання міста-героя.
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