У Польщі заперечили слова Борреля про початок навчань українців на F-16: коли вони розпочнуться

США нещодавно погодили постачання винищувачів F-16 Україні. Проте наші пілоти ще не розпочали навчання.

На цьому наголосив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя. Він спростував попередні заяви Жозепа Борреля про те, що українські пілоти вже проходять навчання у Польщі.

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Польща вже готова навчати українських пілотів

Польська сторона готова навчати пілотів на літаках F-16, але така підготовка ще не розпочалася. Ми готові проводити такі навчання, і я запропонував, щоб такі навчання були включені в навчальну місію ЄС, яка проводиться в Польщі,

– сказав Блащак.

Крім того, він додав, що навчатимуть українців не лише європейські інструктори, а й інструктори з країн, які співпрацюють з ЄС. Водночас на питання, скільки саме українських пілотів готова тренувати Польща, міністр не відповів. Проте, заявив, що польська сторона відкрита до пропозицій.

"Польща розташована на східному фланзі НАТО. Отже, у нас є деякі зобов'язання, що стосуються не лише захисту польського повітря, але й завжди стосуються захисту повітря, наприклад країн Балтії, але, звичайно, ми відкриті для пропозицій", – наголосив міністр.

Він підкреслив, що деталі про F-16 для України з'являться вже після того, як розпочнуться відповідні навчання.

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