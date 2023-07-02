"Погода в Криму буде штормова": Міноборони зробили смішне попередження окупантам

Українське Міноборони 2 липня опублікували смішне відеопопередження для росіян, що досі перебувають в анексованому Криму. У міністерстві закликали окупантів лишатися подалі від українського півострова.

Представники Міноборони також натякнули, що погода у Криму "все літо буде штормова". Ймовірно, там натякнули на використання ракет Storm Shadow, які нашій країні передала Велика Британія.

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Міноборони попередили окупантів про "останнє літо" в Криму

У твітер-акаунті міністерства оборони з'явилося доволі красномовне відео, адресоване росіянам, що наразі перебувають в анексованому Криму. У Міноборони наголосили, що це є своєрідним попередженням окупантам щодо "поїздок цього літа у Крим".

На відео, яке супроводжує пісня Holiday американської співачки Мадонни, показані кадри літнього відпочинку з відомих голлівудських фільмів. На відео також зазначений текст, що "туристичні поради щодо відвідування пляжів у Криму залишаються у силі", ймовірно, натякаючи на події літа 2022 року, коли в Криму прилетіло по аеродрому у Новофедорівці.

Міноборони з гумором попередили росіян про "гарячий сезон" у Криму / Відео з твітер-акаунта @DefenceU

Крім цього, на відео також представлені кадри цвітіння "бавовни" у Криму зі словами "лишайтеся подалі від Криму". Наостанок у Міноборони зазначили, що "сезонна погода на півострові буде штормова" та показали кадри з блискавками.

У Криму постійно лунають вибухи

Наприкінці червня в Криму сталася масштабна пожежа в районі населених пунктів Токарєве – Шубине. За попередніми даними, горів склад боєприпасів росіян.

За кілька днів до цього до окупованого Сімферополя завітало "бавовнятко". Місцеві жителі повідомляли про щонайменше два потужних вибухи. Також вибухи чули й в населених пунктах Армянськ та Бердянськ.

Крім цього, вибухи пролунали в Криму і вранці 22 червня. Пропагандисти повідомили про влучання по низці мостів між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом, зокрема, під атакою опинився і Чонгарський міст.