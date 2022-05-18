У Міноборони прокоментували цинічні наміри Росії визнати "Азов" терористами

Наразі триває операція з порятунку українських бійців з "Азовсталі". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що перемовини досі тривають, тож інформація дуже чутлива.

За її словами в ефірі єдиного телемарафону, операція має декілька складних етапів і будь-яка інформація, оголошена публічно, може зашкодити. Про це повідомляє 24 канал.

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Вона зауважила, що це стосується не лише оборонців Маріуполя, а й загалом будь-якого обміну людьми. Цей процес любить тишу.

Хочу вкотре звернутися до наших активістів, небайдужих людей, які намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої людини. Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес перемовин. Цим мають займатися професіонали з державним органів влади,

– наголосила Маляр.

Чому Росія почала заявляти про затримання "Азова"

Російська держдума хоче внести правки, які можуть унеможливити процес обміну захисників Маріуполя. У Росії заявляють, що хочуть визнати "Азов" терористичною організацією.

Ганна Маляр переконана, що ці заяви лунають лише для внутрішньої російської аудиторії.

У Росії є свої політичні процеси, свої угрупування. не забувайте, що вони працюють насамперед на свою внутрішню аудиторію. Тому протягом операції порятунку й перемовин ми звідти чуємо різні заяви дуже різних людей й з різних сил, як би це не звучало щодо авторитарної країни,

– заявила вона.

Заступниця міністра порадила сприймати подібні новини як "політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект для внутрішнього російського споживання".

За її словами, "процес перемовин триває", як і сама операція порятунку. Маляр також додала, що наразі українська влада робить все можливе, щоб врятувати захисників Маріуполя.

Евакуація військових з "Азовсталі": головне

16 травня розпочалась процедура евакуації важкопоранених українських військових з металургійного комбінату "Азовсталь".

53 важкопоранених евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, де їм зобов'язані надати медичну допомогу. Ще 211 українських захисників вдалося вивезти гуманітарний коридор до Оленівки.

Згодом українських бійців повинні обміняти на російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що евакуйованих воїнів з "Азовсталі" неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території. Але наразі потрібно стабілізувати їхній стан.

Відомо, що процес евакуації відбувається за посередництва ООН та Червоного Хреста.

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