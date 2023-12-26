Міноборони Росії визнало удар по "Новочеркаську": гауляйтер Криму відзвітував про втрати
Українська тактична авіація вночі відпрацювала по десантному кораблю "Новочеркаськ". Цього разу навіть міноборони Росії довелося визнати факт атаки – однак, звісно, у своєму стилі.
Росіяни не повідомили, що корабель ліквідовано повністю, натомість почали писати про міфічні збиті літаки. Гауляйтер Криму, своєю чергою, поділився даними про втрати, що можуть бути далекі від правди.
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Ліквідація російського корабля
Російське міноборони все підтвердило ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ". Окупанти офіційно заявили, нібито "бавовна" у Феодосії стала наслідком "відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".
Росіяни не могли просто визнати, що їх корабель відправився на дно, тому почали вигадувати "миттєву помсту". Міноборони Росії почало розповідати казки про два збиті Су-24 під Миколаєвом. За словами загарбників, саме вони запустили по "Новочеркаську" ракети.
Окупаційна адміністрація півострова Крим заявила, нібито під час атаки по Феодосії загинула одна людина, а поранення отримали ще двоє. Також є пошкодження споруд.
Пошкодження отримали шість будівель – переважно вибиті вікна. Шестеро людей евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилася у рідних та знайомих. Транспортна інфраструктура працює у штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає,
– стверджує Сєргєй Аксьонов.
За інформацією кримських пабліків, число жертв внаслідок влучання по кораблю може сягати десятків – як пораненими, так і загиблими. Автомобілі "швидкої" вранці активно їздили по Феодосії.
"Новочеркаськ" – "всьо"
- Українські захисники знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ", що стояв у порту тимчасово окупованої Феодосії. Орієнтовно о 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ атакувала судно крилатими ракетами.
- Наталія Гуменюк розповіла, що в росіян у Феодосії обстановка "вибухово-феєрична". Вибух був дійсно потужним, виникла масштабна пожежа та довготривала детонація. Також Гуменюк наголосила, що великі десантні кораблі наразі використовують як логістичні об'єкти, для транспортування важливих вантажів.
- Загалом судно створене та призначене для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. "Новочеркаськ" здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.