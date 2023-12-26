Міноборони Росії визнало удар по "Новочеркаську": гауляйтер Криму відзвітував про втрати

Українська тактична авіація вночі відпрацювала по десантному кораблю "Новочеркаськ". Цього разу навіть міноборони Росії довелося визнати факт атаки – однак, звісно, у своєму стилі.

Росіяни не повідомили, що корабель ліквідовано повністю, натомість почали писати про міфічні збиті літаки. Гауляйтер Криму, своєю чергою, поділився даними про втрати, що можуть бути далекі від правди.

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Ліквідація російського корабля

Російське міноборони все підтвердило ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ". Окупанти офіційно заявили, нібито "бавовна" у Феодосії стала наслідком "відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".

Росіяни не могли просто визнати, що їх корабель відправився на дно, тому почали вигадувати "миттєву помсту". Міноборони Росії почало розповідати казки про два збиті Су-24 під Миколаєвом. За словами загарбників, саме вони запустили по "Новочеркаську" ракети.

Окупаційна адміністрація півострова Крим заявила, нібито під час атаки по Феодосії загинула одна людина, а поранення отримали ще двоє. Також є пошкодження споруд.

Пошкодження отримали шість будівель – переважно вибиті вікна. Шестеро людей евакуйовано до пунктів тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилася у рідних та знайомих. Транспортна інфраструктура працює у штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає,

– стверджує Сєргєй Аксьонов.

Тактика применшення втрат є вже класичною для російської пропаганди. Зокрема, під час атак на ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" росіяни також писали "патєрь нєт", однак згодом почали приходити похоронні листи, що підтверджували ліквідацію майже всього екіпажу.

За інформацією кримських пабліків, число жертв внаслідок влучання по кораблю може сягати десятків – як пораненими, так і загиблими. Автомобілі "швидкої" вранці активно їздили по Феодосії.

"Новочеркаськ" – "всьо"