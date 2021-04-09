У міноборони Росії зізналися, що Кремль вводив війська в Україну

Представник міністерства оборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Кремль вводив в Україну свої війська у 2014 – 2016 роках. А тепер країна-окупант готується знову реагувати на начебто "активні військові дії української сторони".
Джерело:"Фонтанка"
Пухов розповів, що ситуація з нарощуванням озброєння Росії біля кордону України не є унікальною, таке траплялося раніше.
Читайте також Росія стягнула до кордонів України найбільше військ з 2014 року, – Білий дім
Росія визнала, що вводила війська в Україну
Член громадської ради при міністерстві оборони уточнив, що російське військове угруповання перебувало там у 2014 – 2016 роках із постійною ротацією і періодичним підкріпленням.
Представник країни-агресора розповів щонайменше про 2 епізоди введення російських військ в Україну для ведення бойових дій на Донбасі.
Перший стався наприкінці серпня 2014 року. Тоді в Україні ввійшли 8 батальйонних тактичних груп.
Це дозволило здійснити розгром українських військ у наступі й змусити Україну до припинення наступальних дій проти "ДНР" і "ЛНР" і до підписання мінських угод,
– зазначив Пухов.
Він також підтвердив участь контингенту Росії у створенні "дебальцівського котла".
"Зараз ситуація знову повертається до ситуації 2014 – 2015 років, оскільки Україна відкрито взяла курс на остаточне торпедування мінських угод і на спробу військового реваншу", – заявив представник міноборони.
Пухов додав, що Росія є "гарантом бойовиків і мінських угод", тому повинна реагувати на начебто військові приготування України. "Фактично зі сторони Росії проводиться концентрація значного угруповання військ, щоб у разі українського нападу на "ДНР" і "ЛНР" зробити ефективну масштабну контрнаступальну операцію, – наголосив експерти Кремля.
На ці заяви відреагував Казанський
Український журналіст Денис Казанський у фейсбуці опублікував ролик. Він зазначив, що Пухов є кремлівським діячем, і відкрито заявляє, що "його керівництво вводило війська на територію іншої держави без оголошення війни".
Пухов – особа цілком офіційна. До громадської ради при Міноборони Росії абикого не беруть,
– звернув увагу Казанський.
Та підсумував, що навіть люди такого рівня в Росії уже не соромляться відкрито визнавати участь Москви у війні на Донбасі.Важливо! Окупанти систематично влаштовують провокації на Донбасі, збільшують обстріли, вбивають українських захисників, нарощують свої війська біля кордонів. Крім того, Росія веде потужну пропагандистську кампанію задля виправдання агресії проти України.
Росія стягує війська до українських кордонів / Інфографіка 24 каналу