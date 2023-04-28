У Міноборони Росії зробили нелюдську заяву про удари по будинках в Умані та Дніпрі
Російські окупанти у ніч на 28 квітня здійснили чергову терористичну масовану ракетну атаку. Згодом у Міноборони Росії опублікували цинічну заяву.
Весь цивілізований світ шокований трагедіями в Умані та Дніпрі. Тим часом росіяни демонструють, що у них немає нічого людського, й радіють загибелі дорослих та дітей. Свої огидні коментарі громадяни країни-терористки залишають у мережі.
Зверніть увагу Спочивайте, мої янголята, – сестра загиблих у Дніпрі жінки та дитини розповіла про трагедію
До слова, цим вони вкотре спростовують наратив про "лише путінську війну". Російський народ підтримує та заохочує геноцид.
Що брешуть у Міноборони Росії
Тим часом у Міноборони Росії також зробили цинічну заяву. Вони опублікували огидну картинку з написом "точно у ціль", а також почали брехати про удари по місцю "тимчасової дислокації підрозділів резерву ЗСУ".
Як російські терористи відреагували на трагедію в Умані та Дніпрі / Міноборони Росії
Деталі терористичних нічних атак
Кількість загиблих в Умані зросла до 17 людей. У Дніпрі загинула мама та її маленька донечка. Окрім того, внаслідок нічної терористичної атаки є постраждалі.
Володимир Зеленський наголосив, що рятувальні роботи тривають.
Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії,
– написав Володимир Зеленський.
Український лідер наголосив, що перемогти російський терор можна лише спільно. Зокрема, потрібні:
- зброя для України;
- найжорсткіші санкції проти Росії;
- справедливі вироки для вбивць.
Росія вдарила по Донецьку
Російські окупанти вдень 28 квітня завдали терористичні удари по Донецьку. Зокрема, влучили у маршрутку. Повідомляють, що загинули щонайменше 7 людей. Серед них є дитина.
Ворог намагається збрехати про "обстріл ЗСУ", водночас місцеві жителі розуміють, що їх обстрілюють російські загарбники.