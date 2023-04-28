У Міноборони Росії зробили нелюдську заяву про удари по будинках в Умані та Дніпрі

Російські окупанти у ніч на 28 квітня здійснили чергову терористичну масовану ракетну атаку. Згодом у Міноборони Росії опублікували цинічну заяву.

Весь цивілізований світ шокований трагедіями в Умані та Дніпрі. Тим часом росіяни демонструють, що у них немає нічого людського, й радіють загибелі дорослих та дітей. Свої огидні коментарі громадяни країни-терористки залишають у мережі.

Зверніть увагу Спочивайте, мої янголята, – сестра загиблих у Дніпрі жінки та дитини розповіла про трагедію

До слова, цим вони вкотре спростовують наратив про "лише путінську війну". Російський народ підтримує та заохочує геноцид.

Що брешуть у Міноборони Росії

Тим часом у Міноборони Росії також зробили цинічну заяву. Вони опублікували огидну картинку з написом "точно у ціль", а також почали брехати про удари по місцю "тимчасової дислокації підрозділів резерву ЗСУ".



Як російські терористи відреагували на трагедію в Умані та Дніпрі / Міноборони Росії

Деталі терористичних нічних атак

Кількість загиблих в Умані зросла до 17 людей. У Дніпрі загинула мама та її маленька донечка. Окрім того, внаслідок нічної терористичної атаки є постраждалі.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих внаслідок терористичних ударів. Вічна пам'ять загиблим.

Володимир Зеленський наголосив, що рятувальні роботи тривають.

Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії,

– написав Володимир Зеленський.

Український лідер наголосив, що перемогти російський терор можна лише спільно. Зокрема, потрібні:

зброя для України;

найжорсткіші санкції проти Росії;

справедливі вироки для вбивць.

Росія вдарила по Донецьку

Російські окупанти вдень 28 квітня завдали терористичні удари по Донецьку. Зокрема, влучили у маршрутку. Повідомляють, що загинули щонайменше 7 людей. Серед них є дитина.

Ворог намагається збрехати про "обстріл ЗСУ", водночас місцеві жителі розуміють, що їх обстрілюють російські загарбники.