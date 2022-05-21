У Міноборони розповіли, чому ворог обстрілює цивільні об'єкти

Російські окупанти щодня обстрілюють цивільні об'єкти. У Міноборони розповіли, для чого вони це роблять.

Про це заявила заступниця Міноборони Ганна Маляр 20 травня в ефірі "Ради", повідомляє 24 канал. Окрім того, вона назвала, що найчастіше обстрілюють загарбники.

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Маляр каже, що існує дві причини, чому Росія обстрілює цивільні об'єкти. Перша – вони справді не дотримуються правил та звичаїв війни. Тобто обстрілюють навмисно.

Другою причиною є те, що російські окупанти не завжди потрапляють у заплановані цілі. Наприклад, загарбники хотіли гатити по критичній інфраструктурі, а потрапили в цивільний об'єкт.

Які об'єкти ворог нищить першочергово

Заступниця Міноборони додає, що найперше ворог намагається цілити по військових об'єктах.

Далі його ціллю є інфраструктура: склад паливно-мастильних матеріалів, залізничні сполучення, дороги. А потім вже ворог обстрілює цивільні об'єкти.

Обстріл росіянами цивільних: останні новини

20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Ворог поцілив у міський палац культури та приблизно в 10 багатоповерхівок. У пресслужбі Харківської ОВА повідомили, що постраждали 7 мирних мешканців, серед яких – 11-річна дівчинка, 2 чоловіки та 4 жінки. На момент ракетного удару вони перебували біля палацу культури. Потерпілих госпіталізували з уламковими пораненнями кінцівок. Згодом у мережі опублікували фото наслідків авіаудару.

Загарбники завдали ще одного ракетного удару по Одещині. Вони поцілили у пляжну вбиральню. Вона зруйнована, але обійшлося без врат. Загалом протягом однієї доби на Півдні було приблизно 70 обстрілів. Окупанти гатять по населених пунктах різним озброєнням – артилерійським, мінометним і реактивними системами залпового вогню. Повідомляють, що в передмісті Миколаївщині є численні пошкодження цивільної інфраструктури.

Щодня страждає мирне населення на Луганщині та Донеччині. Загарбники навмисно обстрілюють цивільні об'єкти в цих регіонах. Так 20 травня ворог обстріляв школу в Сєвєродонецьку, де переховувалися люди. Троє людей загинули на місці.

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