Через підбори жінок-військових виник скандал з Міноборони: все, що відомо – фото, відео
Джерело:24 канал
Міністерство оборони 1 липня оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до Дня Незалежності. На них жінки-військові були у взутті на підборах.
Світлини одразу викликали хвилю обурення у мережі – користувачі розкритикували таку ініціативу. Відреагували також народні депутати Верховної Ради й особисто спікер Дмитро Разумков.
Читайте також Підбори будуть нижчими: дівчатам-військовим змінять взуття на парад до Дня Незалежності
З чого почався скандал
У Міністерстві оборони 1 липня оприлюднили фото з репетиції параду до 30-річчя Дня Незалежності. На світлинах жінки-військовослужбовиці були взуті у туфлі на підборах.
- Виданню АрміяInform стало відомо, що під час урочистостей на Хрещатику 24 серпня разом із іншими підрозділами крокуватимуть курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Репетиція жінок-військових на підборах / Фото АрміяInform
Хвиля обурення у соцмережах
Користувачі у соціальних мережах не залишили без уваги фото та розкритикували керівництво війська за таку ініціативу. Дехто з людей звинувачував у сексизмі, інші називали підбори "справжнім знущанням".
- Багато людей вимагають, щоб у такому випадку чоловіки-військові та головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак крокували на підборах.
Коментарі користувачів соцмереж:
- "Навіщо підбори в армії? Це ж неприкритий садизм, сексизм і подвійні стандарти";
- "Бідні дівчата";
- "Буде логічно, якщо покажуть фото чоловічої "коробки" на таких же підборах".
- Якщо раптом хтось із дівчат підверне ногу через крокування на підборах, Міністерство оборони України готове стати відповідачем у позові про умисне завдання шкоди здоров'ю?".
Тарану подарували туфлі у Раді
У Верховній Раді 2 липня під час години запитань до уряду був присутнім міністр оборони Андрій Таран. Представники міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" висловили обурення главі відомства та вручили йому декілька пар туфель.
- До міжфракційного об'єднання входять депутати від "Слуги народу", "ЄС", "Батьківщини" та "Голосу".
Тарану в Раді подарували туфлі / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
Реакція нардепів та Разумкова
Друга віцеспікерка Олена Кондратюк з трибуни Ради виступила зі заявою, в якій вимагала від Андрія Тарана скасувати крокування жінок-військових у взутті на підборах.
Ми з повагою ставимося і дуже багато говорили про повагу до української армії. І ми знаємо та розуміємо, що і в Збройних силах мають з повагою ставитися до жінок-військових,
– сказала нардеп.
Разумков відрагував на підбори
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що взуття для жінок-військовослужбовиць має бути зручним.
Він додав: "Я дуже нормально ставлюся, коли дівчата ходять на підборах, але якщо ми говоримо про армію, якщо ми говоримо про парад, я думаю, у нас передбачена форма і з точки зору логіки, і з точки зору зручності".Зверніть увагу! У Міністерстві оборони повідомили, що туфлі коштують 650 гривень. У відомстві зазначили, що інформація про те, що ціна одної пари 6 500 гривень – не відповідає дійсності.
У ЗСУ обіцяють перевірку
У Сухопутних військах Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку. Видання "Радіо Свобода" повідомляє, що результат мають повідомити 2 липня.
Після перевірки буде ухвалено рішення. Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили,
– заявили у Сухопутних військах.
Водночас там уточнили, що готують людей і техніку до проведення параду: "Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу".
Що кажуть у Міноборони
У Міноборони відповіли на закиди, зазначивши, що форма підбори є парадною формою і передбачені відповідним наказом. І така форма є не лише в Україні, а і в інших державах.
У відомстві зауважили, що у ЗСУ є місце не лише для камуфляжу і берців. Передбачена святкова – парадна форма. Саме у ній військові будуть маршувати на День Незалежності.
Цьогоріч на День Незалежності України будуть йти військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Гарні та сильні,
– зазначили у міністерстві.
Там також додали, що відповідний наказ видали у 2017 році. Підписав його тодішній глава оборонного відомства Степан Полторак.
Наказ про парадну форму для військовослужбовиць / Зображення Міноборони
Жінкам-військовим замінять взуття
Радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова в ефірі 24 каналу розповіла, що жінкам-військовим замінять взуття.
За її словами, парадний черевик, згідно з документацією, матиме 5,4 сантиметра (плюс – мінус 2 міліметри) висоти підборів.
- Упродовж пів року відбувалось так зване "дослідницьке носіння" взуття. Дівчата з інституту носили його і давали свої пропозиції щодо змін, незручностей.
Те, що показали вчора (1 липня – 24 канал) у статті – це повсякденні туфлі, в них підбор – 7 сантиметрів, згідно з відповідною документацією,
– зазначила Арнаутова.
Арнаутова розповіла про нове взуття: дивіться відео
Таран підтвердив заміну взуття
"Слуга народу" Марина Бардіна повідомила, що міністр оборони Андрій Таран підтвердив заміну взуття у жінок-військових.
Він зазначив, що на параді до Дня Незалежності військовослужбовиці крокуватиму не у тих туфлях, що на репетиції.