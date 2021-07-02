Через підбори жінок-військових виник скандал з Міноборони: все, що відомо – фото, відео

Міністерство оборони 1 липня оприлюднило світлини з репетиції святкового параду до Дня Незалежності. На них жінки-військові були у взутті на підборах.

Світлини одразу викликали хвилю обурення у мережі – користувачі розкритикували таку ініціативу. Відреагували також народні депутати Верховної Ради й особисто спікер Дмитро Разумков.

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З чого почався скандал

У Міністерстві оборони 1 липня оприлюднили фото з репетиції параду до 30-річчя Дня Незалежності. На світлинах жінки-військовослужбовиці були взуті у туфлі на підборах.

Виданню АрміяInform стало відомо, що під час урочистостей на Хрещатику 24 серпня разом із іншими підрозділами крокуватимуть курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Репетиція жінок-військових на підборах / Фото АрміяInform

Хвиля обурення у соцмережах

Користувачі у соціальних мережах не залишили без уваги фото та розкритикували керівництво війська за таку ініціативу. Дехто з людей звинувачував у сексизмі, інші називали підбори "справжнім знущанням".

Багато людей вимагають, щоб у такому випадку чоловіки-військові та головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак крокували на підборах.

Коментарі користувачів соцмереж:

"Навіщо підбори в армії? Це ж неприкритий садизм, сексизм і подвійні стандарти";

"Бідні дівчата";

"Буде логічно, якщо покажуть фото чоловічої "коробки" на таких же підборах".

Якщо раптом хтось із дівчат підверне ногу через крокування на підборах, Міністерство оборони України готове стати відповідачем у позові про умисне завдання шкоди здоров'ю?".

Тарану подарували туфлі у Раді

У Верховній Раді 2 липня під час години запитань до уряду був присутнім міністр оборони Андрій Таран. Представники міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" висловили обурення главі відомства та вручили йому декілька пар туфель.

До міжфракційного об'єднання входять депутати від "Слуги народу", "ЄС", "Батьківщини" та "Голосу".



Тарану в Раді подарували туфлі / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Реакція нардепів та Разумкова

Друга віцеспікерка Олена Кондратюк з трибуни Ради виступила зі заявою, в якій вимагала від Андрія Тарана скасувати крокування жінок-військових у взутті на підборах.

Ми з повагою ставимося і дуже багато говорили про повагу до української армії. І ми знаємо та розуміємо, що і в Збройних силах мають з повагою ставитися до жінок-військових,

– сказала нардеп.

Разумков відрагував на підбори

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що взуття для жінок-військовослужбовиць має бути зручним.

Він додав: "Я дуже нормально ставлюся, коли дівчата ходять на підборах, але якщо ми говоримо про армію, якщо ми говоримо про парад, я думаю, у нас передбачена форма і з точки зору логіки, і з точки зору зручності".

У ЗСУ обіцяють перевірку

У Міністерстві оборони повідомили, що туфлі коштують 650 гривень . У відомстві зазначили, що інформація про те, що ціна одної пари 6 500 гривень – не відповідає дійсності.

У Сухопутних військах Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку. Видання "Радіо Свобода" повідомляє, що результат мають повідомити 2 липня.

Після перевірки буде ухвалено рішення. Перевіряємо, чому виникла така ситуація. Ми відповідальні за організацію проведення підготовки параду, але не за форму одягу, яку визначили,

– заявили у Сухопутних військах.

Водночас там уточнили, що готують людей і техніку до проведення параду: "Командування сухопутних військ відповідає за підготовку механізованої колони, яка братиме участь у військовому параді, і підготовку особового складу".

Що кажуть у Міноборони

У Міноборони відповіли на закиди, зазначивши, що форма підбори є парадною формою і передбачені відповідним наказом. І така форма є не лише в Україні, а і в інших державах.

У відомстві зауважили, що у ЗСУ є місце не лише для камуфляжу і берців. Передбачена святкова – парадна форма. Саме у ній військові будуть маршувати на День Незалежності.

Цьогоріч на День Незалежності України будуть йти військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Гарні та сильні,

– зазначили у міністерстві.

Там також додали, що відповідний наказ видали у 2017 році. Підписав його тодішній глава оборонного відомства Степан Полторак.



Наказ про парадну форму для військовослужбовиць / Зображення Міноборони

Жінкам-військовим замінять взуття

Радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова в ефірі 24 каналу розповіла, що жінкам-військовим замінять взуття.

За її словами, парадний черевик, згідно з документацією, матиме 5,4 сантиметра (плюс – мінус 2 міліметри) висоти підборів.

Упродовж пів року відбувалось так зване "дослідницьке носіння" взуття. Дівчата з інституту носили його і давали свої пропозиції щодо змін, незручностей.

Те, що показали вчора (1 липня – 24 канал) у статті – це повсякденні туфлі, в них підбор – 7 сантиметрів, згідно з відповідною документацією,

– зазначила Арнаутова.

Арнаутова розповіла про нове взуття: дивіться відео

Таран підтвердив заміну взуття

"Слуга народу" Марина Бардіна повідомила, що міністр оборони Андрій Таран підтвердив заміну взуття у жінок-військових.

Він зазначив, що на параді до Дня Незалежності військовослужбовиці крокуватиму не у тих туфлях, що на репетиції.