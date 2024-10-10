В Україні на час аудиту критичних підприємств бронювання не призупинятимуть, – Міноборони

В Україні до 15 листопада мають провести аудит критичних підприємств, які отримали цей статус від органів місцевого самоврядування. Під час цього призупиняти бронювання для громадян не збираються.

Про це розповів перший заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк, передають журналісти Суспільного. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про нібито призупинення бронювання на час аудиту.

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Що кажуть у Міноборони про аудит і бронювання

Іван Гаврилюк заявив, що до комісії, яка проводитиме аудит, мають залучити військових. У разі якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Заступник Умєрова також заперечив призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Водночас він наголосив, що в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

Рішення (про аудит – 24 Канал) ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі,

– сказав заступник глави Міноборони.

Варто зазначити, що Іван Гаврилюк був одним із тих, хто ініціював аудит критичних підприємств на засідання Кабінету Міністрів.

До слова, раніше ЗМІ писали, що в Україні нібито призупинили процедуру бронювання українців до 15 листопада. Окрім цього, до цього ж дня було рекомендовано провести аудит прийнятих рішень про критично важливі підприємства.

Видання також зазначали, що президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення бронюванням 1,5 мільйона осіб. А ініціатором аудиту та призупинення бронювання було Міноборони.