У Міноборони відповіли на загрозу з боку Білорусі

Ситуація щодо ймовірного нападу з боку Білорусі продовжує загострюватись. У Міністерстві оборони України прокоментували загрозу нападу з цього напрямку.

Про це 24 каналу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наголосила, що зараз вони працюють щодо цього з інформацією від Головного управління розвідки МО України.

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Росіяни самі не знають

За її словами, Міноборони не повинне давати свою позицію щодо цього. Водночас як пояснила Маляр, у росіян може бути декілька сценаріїв.

Вони самі не впевнені, що робитимуть завтра чи післязавтра, оскільки орієнтуються за ситуацією, і обирають з цих сценаріїв найбільш ефективний саме в певний момент. Як і ми розглядаємо всі можливі сценарії, зокрема, і загрозу з боку Білорусі,

– зауважила заступниця міністра.

Нагнітання негативного ставлення до України

Як зазначила Маляр, зараз у Міноборони спостерігають в інформаційному полі Білорусі нагнітання негативного ставлення до України. Як вона підкреслила, це може бути маркером того, що вони принаймні перебувають у стані готовності, як одного зі сценаріїв.

"Ми не можемо на 100% щось прогнозувати – це некоректно. Однак те, що їхні навчання – це зазвичай прикриття для готовності, те що інформаційно вони проводять певні операції, як це робили в Росії регулярно – такі ознаки є", – заявила Маляр.

Може бути будь-який сценарій

Крім того, вона зауважила, що ворог також може нагнітати всі ці ознаки, аби завдяки цьому інформаційно працювати з українцями. Тобто, щоб ми серйозно сприймали загрозу нападу з боку Білорусі.

Саме тому тут може бути будь-який зі сценаріїв. Його оцінку вже дають фахівці, тобто розвідка, яка робить свої висновки щодо ймовірності,

– зазначила Маляр.

Таємна інформація

Водночас вона також додала, що така інформація надходить із грифом "цілком таємно". Тож ніхто в ефірах її озвучувати не буде, якщо для цього немає військової доцільності.

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"Якщо стосовно військової операції, у нас, навпаки, є завдання сказати – тоді це озвучать. Необхідно розуміти такі речі", – наголосила заступниця міністра.

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