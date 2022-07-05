У Міноборони відповіли на загрозу з боку Білорусі
Ситуація щодо ймовірного нападу з боку Білорусі продовжує загострюватись. У Міністерстві оборони України прокоментували загрозу нападу з цього напрямку.
Про це 24 каналу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наголосила, що зараз вони працюють щодо цього з інформацією від Головного управління розвідки МО України.
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Росіяни самі не знають
За її словами, Міноборони не повинне давати свою позицію щодо цього. Водночас як пояснила Маляр, у росіян може бути декілька сценаріїв.
Вони самі не впевнені, що робитимуть завтра чи післязавтра, оскільки орієнтуються за ситуацією, і обирають з цих сценаріїв найбільш ефективний саме в певний момент. Як і ми розглядаємо всі можливі сценарії, зокрема, і загрозу з боку Білорусі,
– зауважила заступниця міністра.
Нагнітання негативного ставлення до України
Як зазначила Маляр, зараз у Міноборони спостерігають в інформаційному полі Білорусі нагнітання негативного ставлення до України. Як вона підкреслила, це може бути маркером того, що вони принаймні перебувають у стані готовності, як одного зі сценаріїв.
"Ми не можемо на 100% щось прогнозувати – це некоректно. Однак те, що їхні навчання – це зазвичай прикриття для готовності, те що інформаційно вони проводять певні операції, як це робили в Росії регулярно – такі ознаки є", – заявила Маляр.
Може бути будь-який сценарій
Крім того, вона зауважила, що ворог також може нагнітати всі ці ознаки, аби завдяки цьому інформаційно працювати з українцями. Тобто, щоб ми серйозно сприймали загрозу нападу з боку Білорусі.
Саме тому тут може бути будь-який зі сценаріїв. Його оцінку вже дають фахівці, тобто розвідка, яка робить свої висновки щодо ймовірності,
– зазначила Маляр.
Таємна інформація
Водночас вона також додала, що така інформація надходить із грифом "цілком таємно". Тож ніхто в ефірах її озвучувати не буде, якщо для цього немає військової доцільності.
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"Якщо стосовно військової операції, у нас, навпаки, є завдання сказати – тоді це озвучать. Необхідно розуміти такі речі", – наголосила заступниця міністра.
Маляр розповіла про ймовірну загрозу нападу з боку Білорусі: дивіться відео
Ймовірна загроза нападу з боку Білорусі: останнє
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевнив, що на теперішньому етапі загрози нападу з боку Білорусі немає. Крім того, він також вважає, що в найближчій перспективі такої ймовірності теж не передбачають.
- Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба вважає, що загроза нападу з території Білорусі на Київську область вже ніколи не зникне. Він наголосив, що українцям необхідно вчитися жити в нових умовах.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував загрозу нападу з боку Білорусі. Він сподівається, що білоруси не дозволять втягнути себе у війну, однак застеріг українців від провокацій.