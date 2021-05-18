Міноборони Вірменії не виключає нового військового протистояння з Азербайджаном

Напруження на кордоні між Азербайджаном та Вірменією посилюється. У Єревані кажуть, якщо ситуація не врегулюється найближчим часом, то вірменські збройні сили вирішуватимуть її іншим шляхом – не мирним.

Вимога Єревана залишається тією самою – азербайджанські військові мають повернутись на вихідні позиції. При цьому жодних умов офіційний Баку для цього ставити не повинен.

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Ситуація на кордоні наразі не змінилась

У Міноборони Вірменії констатують: станом на 18 травня ситуація на кордоні не змінилась, хоча її і можна назвати відносно спокійною. Вірмени подякували за підтримку міжнародній спільноті.

Війська Азербайджану просунулись вглиб на 3,5 кілометра

Зазначимо, що війська Азербайджану просунулись вглиб на 3,5 кілометра на вірменську територію. У Баку це пояснюють намірами скоректувати кордон та оцінити обсяг "необхідних робіт". Такі пояснення, звісно, не влаштували Єреван. У Вірменії скликали Раду безпеки. Домовитись щодо демаркації кордону сторони закликав президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон.

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