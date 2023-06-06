Наступ почнеться не у соцмережах, – у Міноборони закликали українців до інформаційної тиші

Довгоочікувана контрнаступальна операція наших захисників от-от розпочнеться. Однак це означає, що потрібно зберігати інформаційну тишу, аби не нашкодити військовим.

Зокрема, про це вкотре нагадали у Міністерстві оборони України. Заступниця міністра Ганна Маляр опублікувала відповідний ролик.

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"Плани люблять тишу"

У Міноборони України вкотре нагадали українцям про інформаційну гігієну. Таким чином, у відомстві рекомендують громадянам не писати в соцмережах різноманітну інформацію про переміщення підрозділів та техніки ЗСУ.

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Крім того, Маляр вже неодноразово наголошувала, що наступ розпочнеться не з соцмереж і окремо повідомляти про початок наступу ніхто не буде. За її словами, українці самі все побачать.

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