Міноборони зробило неочікувану заяву про танки, які зняли блогери

У Міністерстві оборони сказали, що танки на складі у Харкові стоять там ще з 2004 року й очікують ремонт. Також вони проведуть переоблік усієї військової техніки в Україні.

Таке рішення ухвалили у відомстві, після того як руфери безперешкодно проникли на територію танкового складу в Харкові.

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У відомстві уточнили, що цю військову техніку вони передали заводу на ремонт. І мовляв, поламані танки там накопичувалися аж з 2004 року.

Водночас, в "Укроборонпромі", у підпорядкуванні якого перебуває Харківський бронетанковий завод, раніше заявляли, що Міністерство жодних угод про охорону цієї техніки з ними не уклало. Тому вони й стояли на території складу заводу без нагляду.

Нагадаємо, 15 липня на YouTube з’явилося відео, на якому місцеві блогери зняли танковий склад Збройних Сил України, у якому знаходилися сотні списаних і десяток нових танків. За весь час, поки блогери бродили по території складу, вони не побачили жодної людини — їм не було надано жодної протидії.