"Мінськ" повинен виконуватися, але без перетину "червоних ліній" України, – Кулеба
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Мінські угоди мають виконуватися так, щоб Україна не перетнула своїх певних меж. За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, такою є принципова позиція президента.
За 7 років існування мінських угод Росії не вдалося загнати Україну в глухий кут чи поступитися національними інтересами. Саме тому, на думку Дмитра Кулеби, наша країна може продовжувати роботу в цьому напрямку.
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Україна буде виконувати мінські угоди
Кулеба заявив, що Україна готова виконувати мінські домовленості надалі, але тільки якщо вони не порушуватимуть наших інтересів. Такою була відповідь на слова Олексія Арестовича про те, що Україна виходить з угоди.
Мінські домовленості можуть виконуватися виключно таким способом, при якому Україна не перетинатиме своїх "червоних ліній". Це принципова позиція президента, на якій ми стоїмо,
– пояснив голова МЗС.
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