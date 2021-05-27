Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу, – Кравчук

Через дії режиму Олександра Лукашенка в Білорусі Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі. Україна шукатиме йому альтернативу.

Про вплив ситуації у Білорусі на можливість Мінська і надалі залишатися майданчиком перемовин України та Росії в ефірі одного із телеканалів розповів глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Мінськ не може більше бути майданчиком для перемовин

Враховуючи ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про обговорення тих проблем, які називають мінським майданчиком,

– зазначив Кравчук.

За його словами, наразі Україна шукає інший майданчик для перемовин по Донбасу. Щодо цього планують консультації з ОБСЄ.

Глава української делегації також додав, що навіть фізично потратити у столицю Білорусі тепер неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення. Крім того, переконаний Кравчук, Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й сателіт Росії.

Мінський формат перемовин: останні новини

Володимир Зеленський раніше заявив, що формат мінських переговорів необхідно змінити та долучити до них низку інших країн.

Кремлю не сподобалась така ініціатива очільника України, там її назвали "тривожним сигналом".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що мінський формат містить багато пасток для України, однак його потрібно дотримуватися.

У відповідь на затримання у Мінську журналіста Романа Протасевича низка країн припинила авіасполучення з Білоруссю. З