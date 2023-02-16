Росія ніколи не планувала виконувати "Мінськ": яким був розрахунок Кремля

Владіслав Сурков, колишній перший заступник глави адміністрації президента Росії, визнав, що під час ухвалення мінських угод, в країні-агресорці від початку не передбачали, що вони мають бути виконані.

Дивні справи творяться з мінськими домовленостями. Так вважає політолог Андрій Вігірінський. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, виявляється, що ніхто їх не збирався виконувати.

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Отримували озброєння для ведення партизанської війни

Він зазначив, що мінські угоди не збиралися виконувати ні коли їх на "коліні" в Ангели Меркель готував Петро Порошенко, а підписував Леонід Кучма. Ні французи, ні росіяни не дивились на ці документи, як на ті, які потрібно виконати.

І тоді виникає питання, якщо мінські угоди не планували виконувати, тоді хто ж до чого готувався? І яким чином, зокрема, наші коаліціянти, які були гарантами по підписанню цих документів, допомагали нам готуватися до активної фази війни, яка розпочалась у лютому 2022 року?

– запитує політолог.

Він нагадав, що до лютого 2022-го ми, в кращому випадку, отримували Javelin. А вже за місяць до військового вторгнення ми почали отримувати військову техніку та озброєння для ведення партизанської війни.

Росія планувала дотиснути Україну

"Сьогодні маємо таку ситуацію, що наші союзники говорять про те, що давали можливість Україні підготуватися. А Росія насправді планувала дотиснути Україну у виконанні мінських домовленостей", – вважає Вігірінський.

Але, на його думку, для цього потрібно було змінити політичне керівництво в Україні. Вони тягнули до 2019 року, розраховуючи на те, що нове політичне керівництво знайде можливість вписати окремі райони Донецької та Луганської областей, як такі, що є автономними.

"Далі мало статися так, щоб від відповідних округів на цих територіях були б обрані депутати. Вони б стали в певній формі політичною силою на території України. З часом вона могла, теоретично, брати участь у формуванні уряду. І далі цей уряд скеровував би політику з певними змінами в частині зовнішньополітичного вектора, який ми сьогодні з вами сповідуємо", – наголосив політолог.

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Сурков лукавить

Він зазначив, що в перспективі за 5 – 10 років ми б повернулися до "раннього Януковича" зразка 2010 року, який би комунікував з Росією і Білоруссю. І ми б розвивались десь в такому ж напрямку.

Водночас коли стало зрозуміло, що цей план виконаним бути не може, росіяни прийшли до плану "Б" – до вирішення політичних завдання шляхом проведення і реалізації воєнних дій на території України,

– відзначив співрозмовник.

На думку Андрія Вігірінського, Сурков лукавить. До того ж речник Путіна Дмітрій Пєсков спростував його слова, бо вони дискредитують позицію Кремля, як такого що намагався в різних формах і форматах схилити Україну до виконання мінських домовленостей.

Що відповів Сурков на питання про мінські домовленості