Мінські переговори були абсолютно безглузді, росіяни з нас лише знущалися, – Казанський

На мінських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі росія намагалася агресивно залякати Україну.

росіяни лише намагалися нас залякати. Секретар РНБО Олексій Данілов раніше теж визнав, що такі переговори були помилкою. Про це в ефірі 24 каналу розповів Денис Казанський – український журналіст і блогер з Донецька.

Увага Не має бути ні Будапешта, ні Мінська, – політолог розповів, чому важливо тиснути на владу

За його словами, країна-агресорка порушила угоди, тоді як Україна дотримувалась домовленостей. росія сама вирішила актуалізувати цю війну й знищила мінські угоди в одноосібному порядку.

Все, що відбувається після 24 лютого – це наслідки того, що зробив владімір путін. Це відповідальність російської сторони. Навіть якщо українська артилерія може потрапити не туди – це відповідальність росії,

– наголосив Казанський.

І додав, що Україна раніше була зацікавлена у мирному розв'язанні війни.

"Я ходив на ці мінські переговори, які були абсолютно безглузді, росіяни з нас лише відверто знущалися, постійно провокували й влаштовували сварки. Однак ми виконували зобов'язання", – додав журналіст.

Повністю інтерв'ю з Казанським: дивіться відео

Переговори в Мінську були помилкою