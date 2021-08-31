Мінцифри домовлятиметься про відкриття офісів Google і YouTube для протидії пропаганді Росії

Під час візиту до США міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який перебуває у складі української делегації, зустрінеться з представниками компанії Google. Там українська сторона проведе переговори з американцями про відкриття офісу їхньої компанії в Україні.

За словами Михайла Федорова, в Україні потрібно збільшувати кількість представництва міжнародних компаній. Починатимуть із сервісів Google.

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Український контент модерує Росія

Михайло Федоров переконаний, що в умовах російської агресії є ненормальним те, що український контент модерують з російських офісів. Тому компаніям Google та YouTube потрібно відкрити українські офіси, де б працювали люди, які розуміють, яка дезінформація іде з російської сторони.

Також міністр наголосив, що такі офіси в Україні необхідні. Наприклад, офіс Play Market зміг би посприяти пришвидшенню удосконалення додатку "Дія".

Окрім зустрічі з компанією Google, буде ще низка переговорів з компаніями у Сан-Франциско.

Це (Сан-Франциско – 24 канал) серце світового технологічного життя. Ми бачимо, що на нас там дуже чекають, є велика зацікавленість щодо тих проєктів, які ми реалізовуємо. У нас будуть зустрічі з найбільшими інвестиційними фондами світу, з командою Apple тощо,

– розповів Федоров.

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