Минуло 2 роки президенства Зеленського: чого дочекались українці

З моменту, як Володимир Зеленський присягнув на вірність українському народу, минуло вже 2 роки. Спочатку про нього говорили як про маріонетку олігархів, зокрема Ігоря Коломойського, адже тривалий час вони співпрацювали у медіахолдингу.

Далі "закидали" співпрацю з Рінатом Ахметовим, який заповнив своїми людьми значну частину другого уряду. Зеленський же оголосив курс на деолігархізацію.

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Водночас, на думку експертів, чи відбудеться вона – велике запитання. "Якщо подивитися на фракцію "Слуга народу", то побачимо, що там дуже серйозно "засіли" впливи різних олігархів", – сказав політолог Олег Саакян.

І Зеленському феноменально "на руку", що йому вдалось відділити власний рейтинг від партійного. Інакше було б боляче вже зараз.

Рік під назвою "Зеленський плюс РНБО"

Тим часом наразі в лещата правоохоронців потрапив тільки кум Володимира Путіна Віктор Медведчук: дуже умовно, руками Ради нацбезпеки і оборони.

Той же Зеленський плюс РНБО,

– сказав політолог Микола Давидюк.

"Він доволі активно і ідеологічно мігрує. Умовно – з лівого до правого центру", – зауважив Саакян. Особливо голосно про це заговорили після закриття місцевих рупорів Кремля.

Досягнення Зеленського

Ще серед досягнень – розгортання диджиталізації, відкриття ринку землі, неповноцінне, але перемир'я на межі з окупованими територіями, тема кластерів і повернення до порядку денного Криму – заснування "Кримської платформи".

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Токсичне оточення – недоторканне

Чергова ротація міністрів вже відбулась, деякі вкрай токсичні персонажі, але ефективні (на думку або президента, або його офісу) менеджери сидять на посадах недоторканими, попри усі скандали і невдоволення громадськості. Чого варта лише операція "порятунку Татарова" і за участі генеральної прокурорки, і навіть Служби безпеки.

Ні розчарування, ні прорив

Проблеми почались і з розхваленим "Великим будівництвом". Адже і грошей, зокрема з ковідного фонду, і обіцянок супердоріг вистачало, аж раптом почались відкриватись провадження про схеми.

"В ОП повинна бути така позиція – ми затіяли це, якщо ви вкрали на нашому Святому Ґраалі – ви сядете. Тоді цю історію можна повернути в плюс", – відзначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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І на все треба політична воля Зеленського, якого поки феноменально підтримують українці. Адже антирейтинг наразі досить помірний: на думку експертів, Зеленський не став ані розчаруванням, ані проривом. "Шанс на зміни в нього є, шанс на посадки в нього є, хоча на це все вже мало часу", — вважає Давидюк.