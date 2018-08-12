Минулої доби світ сколихнули масштабні протести у трьох країнах: міжнародний огляд

Антиурядові протести в Румунії спалахнули з новою силою, в Ізраїлі мітингують проти дискримінації, а японці невдоволені присутністю у їх країні американських військових.

Антиурядові протести у Румунії спалахнули з новою силою. Друга масштабна акція відбулась у Бухаресті. Там знову десятки тисяч людей вимагали відставки уряду та проведення дострокових виборів.

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Румуни критикують пенсійну реформу, чинну податкову систему, низький рівнь розвитку економіки та сільського господарства. Прагнуть демократії та зближення з Євросоюзом.

Приїхали на акцію непокори і тисячі румунів, які давно виїхали з країни. Вони обурені тим, що змушені жити і працювати за кордоном, оскільки на батьківщині – низькі зарплати та корупція.

Цього разу минулося без сутичок із поліцією. Напередодні ж на багатотисячному мітингу постраждали понад чотири сотні людей. Усе – через зіткнення з правоохоронцями, які застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Через неправомірні дії поліцейських тамтешня генпрокуратура відкрила кримінальне провадження.



Протести у Румунії

Протестує й Ізраїль. Там мітинги не вщухали цілу ніч. У Тель-Авіві тисячі людей вийшли на вулиці через невдоволення законом про національну Єврейську державу. Демонстранти двома мовами – арабською та івритом – вигукували слово "Рівність".

Скандальний закон там ухвалили ще минулого місяця. І це викликало хвилю обурення серед арабів, які становлять п'яту частину населення Ізраїлю. Згідно з новим законом, Ізраїль проголошується "домом єврейського народу". Єдиною державною мовою залишається іврит, а статус арабської – значно послаблюється.

Араби переконані, що це расизм, і стверджують, що закон знищить демократію у країні. Раніше представники цього народу неодноразово заявляли, що через дискримінацію у сферах соцзахисту, освіти та охорони здоров'я почуваються в Ізраїлі громадянами другого сорту.



Протести в Ізраїлі

А в Японії 70 тисяч людей вийшли на мітинг проти військової бази США. Акція відбулась на острові Окінава. Усе – через наміри японської влади перенести військову базу Футенма із густонаселеного району в прибережні частини острова.

Змінити локацію вирішили через авіаінциденти, що періодично трапляються в процесі експлуатації бази та становлять загрозу для місцевих жилетів. Утім, протестувальники вважають, що перенести базу – недостатньо. І вимагають повного виведення американських військових з острова.

Вони там розмістилися ще по Другій Світовій. І найбільше – саме на острові Окінава. Це 75% усіх військових об'єктів США в Японії. За минулі роки у регіоні нерідко траплялись пов'язані з військовою технікою інциденти, що призводили до травмування місцевих.



Протести в Японії