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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За прошедшие сутки мир всколыхнули масштабные протесты в трех странах: международный обзор

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Антиправительственные протесты в Румынии вспыхнули с новой силой, в Израиле митингуют против дискриминации, а японцы недовольны присутствием в их стране американских военных.

Антиправительственные протесты в Румынии вспыхнули с новой силой. Вторая масштабная акция состоялась в Бухаресте. Там снова десятки тысяч людей требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов.

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Румыны критикуют пенсионную реформу, действующую налоговую систему, низкий уровнь развития экономики и сельского хозяйства. Стремятся к демократии и сближению с Евросоюзом.

Приехали на акцию неповиновения и тысячи румын, которые давно уехали из страны. Они возмущены тем, что вынуждены жить и работать за границей, поскольку на родине – низкие зарплаты и коррупция.

На этот раз обошлось без столкновений с полицией. Накануне на многотысячном митинге пострадали свыше четырехсотен людей. Все – из-за столкновения с правоохранителями, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ. За неправомерные действия полицейских тамошняя генпрокуратура открыла уголовное производство.

Протесты в Румынии

Протестует и Израиль. Там митинги не утихали всю ночь. В Тель-Авиве тысячи людей вышли на улицы из-за недовольства законом о национальном Еврейском государстве. Демонстранты на двух языках – арабском и иврите – выкрикивали слово "Равенство".

Скандальный закон там приняли еще в прошлом месяце. И это вызвало волну возмущения среди арабов, которые составляют пятую часть населения Израиля. Согласно новому закону, Израиль провозглашается "домом еврейского народа". Единственным государственным языком остается иврит, а статус арабского – значительно ослабляется.

Арабы убеждены, что это расизм, и утверждают, что закон уничтожит демократию в стране. Ранее представители этого народа неоднократно заявляли, что из-за дискриминации в сферах соцзащиты, образования и здравоохранения чувствуют себя в Израиле гражданами второго сорта.

Протесты в Израиле

А в Японии 70 тысяч человек вышли на митинг против военной базы США. Акция состоялась на острове Окинава. Все из-за намерения японских властей перенести военную базу Футэнма из густонаселенного района в прибрежные части острова.

Изменить локацию решили из-за авиаинцендентов, что периодически случаются в процессе эксплуатации базы и представляют угрозу для местных жителей. Впрочем, протестующие считают, что перенести базу – недостаточно. И требуют полного вывода американских военных с острова.

Они там разместились еще со Второй Мировой. И больше всего именно на острове Окинава. Это 75% всех военных объектов США в Японии. За прошедшие годы в регионе нередко случались связанные с военной техникой инциденты, приводившие к травмированию местных.


Протесты в Японии

Теги: Новости политики протесты Япония Румыния Новости Израиля
Источник: 24 канал
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