Мінус 2 ворожі БМП, – у Збройних Силах показали філігранну роботу морпіхів
29 квітня 2022 , 16:23Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма наявними способами. Сьогодні, приміром, окупанти недорахуються двох бойових машин піхоти.
Про влучну роботу морпіхів з 503-го окремого батальйону морської піхоти розповіли на сторінці Центру стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
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Мінус 2 ворожі БМП
В описі до відео наші захисники намагаються пояснити російським загарбникам, що не варто їхати на територію України, оскільки їх спіткає така ж доля, як і "200-х" товаришів.
Так буває, коли виродки-"визволителі" наслухаються російської фашистської пропаганди та йдуть завойовувати чужу землю,
– йдеться у дописі.
Захисники додали, що тут російські загарбники стикнуться із жорстокою реальністю, яка швидко поверне їх до землі, а частіше – під землю.Зверніть увагу. Раніше воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова показали знищення ворожої бронетехніки. Десантники пообіцяли й далі виконувати бойові завдання та ліквідовувати ворогів України.
ЗСУ показали філігранну роботу морпіхів: дивіться відео