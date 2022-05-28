"Мінус один російський сапер": окупанти продовжують гинути на "Азовсталі"

Російські військовики думали, що із захопленням Маріуполя перестануть там гинути. Проте стало відомо про ще одного вбитого окупанта на "Азовсталі".

Це був сапер, який, ймовірно, недооцінив вмілість українських воїнів. Детальніше про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Закликав подякувати гарнізону Маріуполя

За словами радника мера, цей прикрий інцидент стався 27 травня. Однак наразі невідомо, як саме загинув росіянин і від якої вибухівки. Проте Андрющенко зазначив, що тепер той "співає разом із Кобзоном".

Давайте подякуємо героїчному гарнізону Маріуполя. Ми всі у невідплатному боргу перед ними,

– закликав автор допису.

І це справді не перебільшення. Адже завдяки опору українських оборонців міста ворог тривалий час не міг перевести частину військ на інші напрямки. Тому ЗСУ змогли провести перегрупування, щоб зараз максимально ефективно вести боротьбу з росіянами.



Послання оборонців Маріуполя росіянам / Фото телеграму "Андрющенко Time"

Таке трапилося не вперше

Про ідентичну подію повідомили 25 травня. Проте тоді підірвалося одразу двоє саперів. Вони приїхали в Маріуполь із проросійської квазіреспубліки на Сході України.

Ті сапери сильно постраждали, проте якимось дивом змогли вижити. Однак, слід зауважити, що лікарі не давали надто оптимістичних прогнозів окупантам – стан був дуже важким.

А днем раніше на території заводу "Азовсталь" підірвалися взагалі 4 окупанти-сапери. При чому, для ліквідації кількох ворогів виявилося достатньо однієї міни. Один із них перебував у важкому стані, а двоє – зазнали травм середнього ступеня. Тільки одному окупанту справді пощастило, бо він один обійшовся легкими пошкодженнями.

Головне про евакуацію з "Азовсталі"

Вперше воїнів евакуювали з блокадного заводу евакуювали 16 травня. Це були 53 важкопоранених українських військових, яких відвезли до лікарні в окупованому Новоазовську.

Ще 211 захисників згодом через гуманітарний коридор доставили в Оленівку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що невдовзі наших воїнів обміняють на російських полонених. Тому вони в будь-якому випадку повернуться в Україну.

18 травня заступник командира одного з полків оборони Маріуполя Святослав Паламар з позивним "Калина" розповів, що евакуація триває. Слід зауважити, що командування останнім вийшло з території "Азовсталі".

За даними британської розвідки, станом на 20 травня з території металургійного комбінату вийшли приблизно 1700 українських захисників. Скільки їх ще там залишалося – невідомо.

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