Мінус ворожий "Форпост": сили ППО збили ще один безпілотник на Одещині

Українські сили ППО "приземлили" ще один російський безпілотник в Одеській області. Це був ударний БПЛА "Форпост".

Про це розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко. Він також повідомив про основні події в регіоні.

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На Одещині відключать російські супутникові телеканали

Марченко зауважив, що в Одеській області готуються до відключення російських супутникових телеканалів. Проте, за словами голови ОВА, показово зняти супутникові тарілки з кількох будівель буде недостатньо.

Відключення каналів є поступовим та об'ємним процесом. Наразі з допомогою західних партнерів ми відключаємо супутники, які орендують російські телекомпанії,

– пояснив Марченко.

За 2 дні ППО збила ворожих безпілотників на 2 мільйони доларів

Лише за останні 2 дні наші Повітряні сили ЗСУ збили ворожих безпілотників на 2 мільйони доларів. Тільки 3 травня українські військові ліквідували "Орлан", "Тахіон" та ZALA. Перші 2 збили на Східному напрямку, останній – на Північному.

За дві доби кількість збитих безпілотників, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сягла 20. Найбільше "впольованих" – це "Орлани-10".

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Останні новини про ситуацію в Одесі: коротко

2 травня вороги завдали ракетного удару по Одесі. Загинув 14-річний хлопчик, він біг повідомити літню пару про небезпеку.

Також постраждала 17-річна дівчина. Її стан оцінюють, як середньої важкості.

30 квітня ворог пошкодив злітно-посадкову смугу на Одещині. Тепер її неможливо використовувати за призначенням. В Одеській ОВА кажуть: ракети не завжди можуть збити, адже ворог запускає їх часто з окупованого Криму, зокрема, використовуючи комплекс "Бастіон".

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук наголошував: ймовірність завдання ракетних ударів ворогом по місту – дуже велика. Саме тому варто не ігнорувати попередження про повітряну тривогу.

Саме задля завдання ракетних ударів ворог проводить активну повітряну розвідку. Над Одещиною часто збивають безпілотники.

Зазначимо, що з 1 по 3 травня в Одесі тривала довга комендантська година. Її пов'язували з можливими провокаціями, які могли влаштувати ворожі диверсанти.

Контрдиверсійна діяльність дала свої результати: правоохоронні органи виявили кілька осіб, які працювали на ворога.

Дивіться у відео: українці знищили вже половину безпілотників Росії