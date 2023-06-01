"Ворог бавиться": у Рівному "замінували" будівлю ОВА

Невідомі заявили про нібито замінування Рівненської обласної державної адміністрації. Наразі всіх працівників звідти евакуювали.

Деталі повідомив сам глава Рівненської ОДА Віталій Коваль. За його словами, ворог продовжує "бавитися" у мінера.

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Він зазначив, що, згідно з правилами, всіх працівників вже евакуювали.

Про результати обстеження будівлі повідомлю згодом,

– додав він.

Зауважимо, що Рівненську ОВА "мінують" вже не вперше. У січні Віталій Коваль повідомив про нібито мінування одразу низки місць, зокрема:

в органах влади,

школах,

торгових центрах.

Тоді кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ евакуювали людей та перевірили будівлі.

Зауважимо, що 2 січня невідома особа повідомила про замінування Львівської міської ради. Через це з мерії евакуйовували працівників. Та згодом інформація про вибухівку не підтвердилася.

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Зауважимо, що хвиля фейкових замінувань несеться ще з початку 2022 року. У багатьох містах анонімні терористи повідомляють про нібито заміновані школи, вокзали, аеропорти, банки тощо. На щастя, жодне з цих повідомлень не підтвердилося.

Такий сплеск фейкових замінувань пов'язують з повномасштабним вторгненням Росії до України. Псевдозамінування – це один з елементів гібридної війни, яку веде Росія.

Заступник директора Інституту дослідження екстремізму, Богдан Петренко, стверджує, що на сплеск замінувань впливають 2 фактори: