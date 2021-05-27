Але всередину вибухотехніків та правоохоронців не пустила адміністрація торговельного центру. Персонал самостійно евакуював відвідувачів.

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Що відомо про фейкове мінування

  • Правоохоронці обстежили близько 200 квадратних метрів прилеглої території.
  • Але не потрапили всередину комплексу.
  • У поліції повідомили, що централізованої евакуації та відводу транспорту не проводили.
  • Відвідувачі зазняли відео., що в ТРЦ лунали пожежні сирени, а персонал виводив покупців на площу перед будівлею.

Яка ситуація в ТРЦ: відео

  • Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.
  • Інформацію про фейкове мінування внесли до єдиної бази правопорушень.

Сирени в торговельному центрі Nikolsky координували дії відвідувачів: відео