Але всередину вибухотехніків та правоохоронців не пустила адміністрація торговельного центру. Персонал самостійно евакуював відвідувачів.
До теми У новенькому ТРЦ Nikolsky в Харкові горіла лоджія: евакуювали 200 відвідувачів
Що відомо про фейкове мінування
- Правоохоронці обстежили близько 200 квадратних метрів прилеглої території.
- Але не потрапили всередину комплексу.
- У поліції повідомили, що централізованої евакуації та відводу транспорту не проводили.
- Відвідувачі зазняли відео., що в ТРЦ лунали пожежні сирени, а персонал виводив покупців на площу перед будівлею.
Яка ситуація в ТРЦ: відео
- Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.
- Інформацію про фейкове мінування внесли до єдиної бази правопорушень.
Сирени в торговельному центрі Nikolsky координували дії відвідувачів: відео