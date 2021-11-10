У Мінветеранів пояснили, як заступник секретаря РНБО Демченко отримав статус УБД

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Руслан Демченко отримав статус учасника бойових дій на підставі даних про його діяльність у 2014 році.

Демченко отримав статус УБД за участь в АТО та забезпечення її проведення. Про це мовиться у відповіді на запит аналітика гурту "Левіафан" Миколи Мельника.

До речі Зеленський увів нових міністрів до складу РНБО та замінив Резнікова у делегації у ТКГ

Підтвердження статусу УБД

Є виписка з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19 жовтня 2014 року. У ній є дані про залучення Демченка до Антитерористичної операції, розпорядження глави Адміністрації президента від 3 жовтня 2014 року, а також довідка про його безпосередню участь в АТО. Її видав апарат Адміністрації президента України 31 травня 2019 року.

У міністерстві наголосили, що перед наданням статусу учасника бойових дій кожну людину перевіряють. До слова, Мельник стверджує, що Демченко не воював жодного дня, але має статус УБД.

"І все в межах чинного законодавства і за результатами міжвідомчої комісії", – обурився аналітик.



Відповідь Мінветеранів / Фото Миколи Мельника



Відповідь Мінветранів / Фото Миколи Мельника

Хто такий Руслан Демченко

Джерело: РНБО

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України народився 15 липня 1965 року у Києві.

Він закінчив Київський державний університет імені Шевченка за фахом спеціаліст з міжнародних відносин, референт-перекладач англійської мови. Має дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Працював у МЗС України, обіймав посаду другого секретаря Посольства України в США. У 2005 році займався зовнішньою політикою у Секретаріаті Президента України Віктора Ющенка.

З 2006 року очолював Офіс Президента України. А у різні роки був радником Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Зауважимо, що журналісти "Радіо Свобода" провели розслідування та з'ясували, що в оточенні президента Володимира Зеленського є люди, які лобіювали Харківські угоди. Серед них і Руслан Демченко. За даними "Європейської правди", Демченко був "сірим кардиналом" МЗС, у міністерстві він відповідав за відносини України з Росією.