"Про відмову від територій не йдеться": політолог розтлумачив статтю Джонсона про мир в Україні

Борис Джонсон після зустрічі із Дональдом Трампом оприлюднив план припинення війни в Україні. Певні пункти там є суперечливими, адже ні Україна, ні Росія, ймовірно, не погодяться на них.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що дуже важливо правильно трактувати те, що написав Борис Джонсон щодо врегулювання ситуації в Україні. Він зазначив, що частина людей неправильно зрозуміли його колонку.

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"Про відмову від територій не йдеться. Він (Борис Джонсон – 24 Канал) не пропонує відмовитись від українських вимог щодо покарання за воєнні злочини росіян", – сказав Фесенко.

Головне із заяви Джонсона

За словами Фесенка, ключовою тезою у колонці Бориса Джонсона є необхідність примусити Росію до миру силовим шляхом. З цим у своїх заявах також погоджується і Майкл Джонсон, спікер Палати представників США.

Борис Джонсон каже, що треба відкинути російські війська хоча б до кордонів 2022 року. Він закликає посилити військову допомогу України, що є першим кроком, а після того мають бути переговори,

– пояснив політолог.

Він зазначив, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії не закликає вести переговори на російських умовах чи відмовлятися від територій.

Якщо Дональд Трамп стане президентом, то важливо його переконати, що підтримку Україні треба посилювати, а не скорочувати. Володимир Фесенко додав, що лише за таких умов перемовини із Росією будуть можливими.