Мир – це єдиний вибір, – Зеленський опублікував емоційне відео про 5 тижнів війни в Україні

24 лютого російські окупанти почали обстріл українських міст та наступ на наші території. Президент України Володимир Зеленський показав світові, які жахіття переживають українці та як героїчно протистоять ворогу.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у марафоні #Save Ukraine. Глава держави показав війну в Україні та закликав увесь світ стати пліч-о-пліч з нашим героїчним народом.

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Мир – це єдиний вибір

В емоційному відео Володимир Зеленський показав жахи війни, через які доводиться проходити Україні, та озвучив 5 кроків, за допомогою яких світ може допомогти Україні. Адже йдеться не про боротьбу за незалежність нашого народу, а про битву добра проти зла, в якій ніхто не може залишитися стороннім спостерігачем.

Дивіться емоційне відео Володимира Зеленського