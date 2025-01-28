Добре "здивують" росіян: як допоможуть Україні французькі винищувачі Mirage 2000-5

Вже незабаром Україна отримає французькі винищувачі Mirage 2000-5. Вони здатні робити цікаві "сюрпризи" для окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що передача літаків Україні – це завжди гарна новина. Винищувачі Mirage 2000-5 можна буде використати як на фронті, так і в тилу.

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Як Україна використає французькі літаки

Як наголосив Сазонов, Росія регулярно б'є ракетами по українській енергетиці. Французькі винищувачі можуть стати елементом системи ППО проти ворожих крилатих ракет. Наші захисники вже так працюють на американських винищувачах F-16.

Крім того, Сили оборони України зможуть використовувати французькі винищувачі для ударів по території Росії. Відомо, що Mirage 2000-5 є носієм крилатих ракет Storm Shadow.

Винищувачі – це надзвичайно важливо. Усі доктрини НАТО працюють за одним сценарієм. Спершу йде повітряний удар по авіабазах та ППО ворога. Так завойовують домінування в повітрі. Потім удар по наземних об'єктах. І лише далі йде наступ по землі,

– пояснив Сазонов.

Додамо, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції Sud Radio заявив, що українські пілоти та механіки закінчили навчання на Mirage 2000-5 ще наприкінці 2024 року. Літаки можуть передати вже до кінця першого кварталу 2025 року.