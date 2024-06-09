Чи буде достатньо для України: ЗМІ розповіли, скільки літаків Mirage може передати Франція

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає літаки Mirage 2000 від Франції. І хоч точної цифри вказано не було, однак з'явилася приблизна кількість, яку ймовірно, нам нададуть.

Україна може отримати менш як десяток багатоцільових винищувачів Mirage 2000-5. За інформацією видання, Франція зможе поставити Києву не більше шести Mirage 2000-5. Однак є ще одна цікава деталь.

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Скільки винищувачів Франція може надати

За інформацією La Tribune, Франція не може поставити Україні велику партію винищувачів Mirage 2000-5, якщо не хоче послабити власні ВПС. Загалом Париж може надати не більше ніж шість таких винищувачів.

Щоб зберегти ескадрилью (20 літаків), ВПС, які мають лише 26 Mirage 2000-5, повинні були б відмовитися від шести. Це надто мало, щоб реально допомогти Україні, яка за будь-яку ціну хоче заповнити суттєву прогалину в можливостях протиповітряної оборони,

– йдеться у повідомленні.

Однак журналісти переконані, що такої кількості бортів надто мало, аби реально допомогти Україні. Тому, їх, ймовірно, доведеться шукати на міжнародному ринку.

Видання припускає, що Макрон може вести переговори з керівництвом трьох країн, озброєних цими літаками, серед яких Греція, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Радше за все французький лідер намагатиметься переконати їх передати чи продати партію винищувачів для відправки в Україну. Тому, загалом Київ може розраховувати на 12 винищувачів від Парижа та союзників.

Видання нагадує, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україні необхідно 120 – 130 західних літаків, щоб зрівнятися з росіянами.

А Нідерланди та Данія в серпні 2023 року зобов’язалися поставити 61 винищувач F-16 Україні, Норвегія – 22 літаки, а Бельгія – 30.

Чи можуть надати більше

За даними видання Opex360, всі літаки цього типу французькі ВПС планують таки списати до 2030 року, тому в перспективі усі ці винищувачі можуть перекочувати до Збройних Сил України.

Однак віддати Україні усі одразу Mirage 2000-5 Париж не може з об’єктивних причин. Зазначається, що частина таких винищувачів розміщена на авіабазі в Джибуті, списати їх не зможуть до того моменту, поки не надійде заміна у вигляді нових Rafale.

Зокрема, французьким військовим необхідно утримувати в строю певний парк літаків хоча б для утримання рівня бойової підготовки. Літаки Mirage 2000-5 французькі ВПС отримали на озброєння у квітні 1998 року.

І знову ж таки, як пише La Tribune, французи використовують ці борти в основному для виконання місій протиповітряної оборони та повітряного контролю.

Їх вже розгортали раніше

Зазначимо, що ці винищувачі кілька разів розгортали в країнах Балтії для виконання завдань НАТО, спрямованих на стримування російських літаків від проникнення в західний повітряний простір.

Також вони брали участь в операціях типу Гамільтон у Сирії зі знищення запасів хімічної зброї у квітні 2018 року.

Що про надання Mirage 2000 кажуть експерти